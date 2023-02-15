【青出於藍】中六生研究如何進入壟斷市場　奪丘成桐中學科學獎銀獎

▲ 獲獎同學研究如何打入壟斷的新市場。(香港科學院提供)

本港有中六生以「市場壟斷」為研究主題，運用數學演算及分析，找出企業商務電子平台成功打入海外市場的策略。研究於全球 2022「丘成桐中學科學獎」北京總決賽的經濟及金融建模科中獲得銀獎。

得獎同學房希宏於香港李寶椿聯合世界書院就讀中六，先參與由國際知名數學家丘成桐與香港科學院聯合舉辦的第四屆「丘成桐中學科學獎（亞洲）」， 贏取銀獎，再晉身該獎的全球賽區於北京的總決賽，最後奪得殊榮。

有別於個案經驗分析，房希宏從數理推算著手，以兩個各自被商務電子平台壟斷市場的國家為模型，通過收集及整理不同資料，進行精密演算及分析，按數理邏輯推論，海外商務電子平台若要進入有壟斷情況出現的新市場，與當地商戶合作和重塑品牌是不二法門，不但有助適應、吸引當地消費者，同時有助合作商戶打入新市場，達到雙贏。

房希宏指出，這項國際性比賽令他大開眼界， 會視參賽為「起步點」，希望未來繼續從事經濟研究，將興趣變成職業。

另外，香港隊伍於數學科比賽亦獲好成績。浸信會呂明才中學的張博旻及陳曉朗同學 以「互質倒數級數的發散和界限」研究題目在總決賽獲得銅獎。他們參考著名數理模型－調和級數（Harmonic series），將原有數理模型的分母改為互質倒數的 結果，通過有關演算及推論，找出互質倒數的發散公式，最終從演算結果發現，互質倒數的自然密度。

丘成桐中學科學獎（亞洲）地區總監兼香港科學院創院院士黃乃正表示， 比賽鼓勵學生在求學階段探索科學，激發科研興趣，希望他們日後能將興趣發展成工作，踏上科研之路。

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記者：陳展棋