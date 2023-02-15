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【注意安全】攀山死亡人數2年增5倍　3個郊野公園成意外黑點

社會 15:59 2023/02/15

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近年行山人士增加，意外亦隨之增加。（資料圖片）

疫情下多了市民到郊野公園遠足，據消防處記錄，過去3年於郊野公園範圍內，因攀山而生的意外同樣大增，其中死亡人數更由2020年的2宗，大幅增加5倍至12宗。

環境及生態局局長謝展寰回應立法會質詢時指，據消防處記錄，處方去年共處理600宗於郊野公園範圍內的攀山事故，較2020年的328宗增近一倍。在600宗攀山事故中，共有329人受傷和12人死亡，較2020年的125人受傷和2人死亡，分別增加1.63倍和5倍。

在眾多郊野公園當中，西貢東郊野公園、南大嶼郊野公園、馬鞍山郊野公園的意外宗數明顯較多，處方在2022年內分別接獲110、99和86宗攀山意外，年內近半攀山意外在該3個郊野公園內發生。

謝展寰呼籲行山人士，在遠足郊遊前應預先選擇合適路線，及早計劃行程，亦可預先儲存有關資訊及地圖於遠足期間使用。此外，若市民在郊野地區發現懷疑違例事項，可透過電郵及致電1823等不同渠道，通知相關政府部門。

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記者：陳梓蔚

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