郭富城宣布3月舉行《舞林外傳》演唱會　城城重踏舞台：不見不散

▲ 郭富城演唱會今年舉行。

今日郭富城於社交平台公布今年第一階段的世界巡迴演唱會將於3月10日正式舉行，首站在美國的MGM Grand，不少歌迷都期待不已。

郭富城留言：「差不多三年時間沒有正式做過演唱會，《舞林外傳Amazing Kode世界巡迴演唱2023》希望不同站點，可以見到大家，分享我的全新演出流程及細意打造的舞台服飾，還有我和團隊的傾力演出。」

▲ 郭富城演唱會啟動

城城並稱：「約定您，不見不散！😋🎶🕺🏻🎉🎤🎼」

