郭富城宣布3月舉行《舞林外傳》演唱會 城城重踏舞台：不見不散 娛樂 16:00 2023/02/15 分享： 分享： 熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 ▲ 郭富城演唱會今年舉行。 今日郭富城於社交平台公布今年第一階段的世界巡迴演唱會將於3月10日正式舉行，首站在美國的MGM Grand，不少歌迷都期待不已。 郭富城留言：「差不多三年時間沒有正式做過演唱會，《舞林外傳Amazing Kode世界巡迴演唱2023》希望不同站點，可以見到大家，分享我的全新演出流程及細意打造的舞台服飾，還有我和團隊的傾力演出。」 ▲ 郭富城演唱會啟動 城城並稱：「約定您，不見不散！😋🎶🕺🏻🎉🎤🎼」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【風再起時】梁朝偉揭一個原因與郭富城不熟絡 偉仔認年齡只是數字：最重要是心境 12:46 2023/02/13 【風再起時】梁朝偉揭一個原因與郭富城不熟絡 偉仔認年齡只是數字：最重要是心境 【萬千星輝賀台慶】郭富城壓軸唱《狂野之城》等勁歌 全場High爆藝人齊起舞 23:29 2022/11/19 【萬千星輝賀台慶】郭富城壓軸唱《狂野之城》等勁歌 全場High爆藝人齊起舞 【風再起時】梁朝偉入行40年心態不變 喜歡劉嘉玲任經理人：溝通更容易 19:01 2023/02/14 【風再起時】梁朝偉入行40年心態不變 喜歡劉嘉玲任經理人：溝通更容易 你可能感興趣 【風再起時】梁朝偉揭一個原因與郭富城不熟絡 偉仔認年齡只是數字：最重要是心境 12:46 2023/02/13 【風再起時】梁朝偉揭一個原因與郭富城不熟絡 偉仔認年齡只是數字：最重要是心境 【萬千星輝賀台慶】郭富城壓軸唱《狂野之城》等勁歌 全場High爆藝人齊起舞 23:29 2022/11/19 【萬千星輝賀台慶】郭富城壓軸唱《狂野之城》等勁歌 全場High爆藝人齊起舞 【風再起時】梁朝偉入行40年心態不變 喜歡劉嘉玲任經理人：溝通更容易 19:01 2023/02/14 【風再起時】梁朝偉入行40年心態不變 喜歡劉嘉玲任經理人：溝通更容易 郭富城 歌手 演唱會