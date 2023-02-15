【前廳交流會】高才通計劃不足兩月批7千宗　議員憂被濫用促監察

▲ 尚海龍以「中東王子」形象，出席前廳交流會。（尚海龍FB圖片）

立法會今早舉行第7次前廳交流會，由律政司副司長張國鈞帶領多名官員出席。會上，議員及官員互相就行政長官早前率團出訪中東、通關後的經濟發展，以及香港招攬人才措施的最新情況等作出意見交流。

不少議員關注輸入勞動力等事宜。其中，勞聯立法會議員周小松，就「高端人才通行證計劃」與勞福局局長孫玉菡交流。周小松指，為高才通計劃推出不足兩個月，就已批准7千多宗申請的速度和數量感到意外，擔心有關計劃被濫用。他指，當局須做好計劃的監察工作，如密切跟進申請人來港後的工作情況，了解其求職狀態、所屬行業工種、薪酬待遇、職位級別等。

另外，周小松亦繼續跟進學校課餘托管服務事宜，向同場的教育局副局長施俊輝 要求盡快推出服務，既讓兒童得到優質的照顧、輔導等服務，也有助釋放婦女勞動力。選委界立法會議員吳傑莊則向施俊輝，反映關於大灣區兩地學校合作事宜，希望可以建立幼稚園姊妹園，增強兩地溝通，以及青年親子交流。

有關中東之行，選委界議員尚海龍以「中東王子」的形象在立法會分享中東訪問團的成果。吳傑莊則向財經事務及庫務局局長許正宇，查詢有關中東虛擬資產的發展及與香港的合作機會。

他亦與商務及經濟發展局局長丘應樺，就香港重點引進人才的事宜交流。局方回應指，現階段進展良好，政府有信心可以幫助企業引進更多優秀人才來港發展。

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記者：趙居逸