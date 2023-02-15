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【香港小姐】王卓淇北上以做網紅爆TVB經歷　Erin回港發展被網民圍插

娛樂 18:13 2023/02/15

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前港姐王卓淇（Erin）回港發展。

2014年香港小姐亞軍王卓淇（Erin）自與TVB完約後便北上當網紅，王卓淇不時分享娛圈事件及在TVB遭遇的經歷，吸引網民收看。

近日回港的王卓淇拍片分享心情，Erin更說到感激流涕，卻被網民集體圍插。

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回港發展

王卓淇相隔3年後回港，她拍片分享感受，並於帖文中表示：

三年沒回香港，遇到了當初給我機會的前輩。
回香港了，彷佛隔了一個世紀……自己在內地當了幾年博主，這次再重新遇到當初支持我的前輩，沒想到新節目有機會合作……好感觸…...
最後有點失態了我這次一定會加油＃情緒崩不住了

影片中，她非常感觸，眼濕濕地說：「啱啱返到嚟香港，見返當初我入行幫過我好多嘅前輩，唔知點解突然間就喊咗，咩嘢都未講就喊，好似見到啱啱入行嘅自己，好似行咗好遠嘅路，又翻返原點。」

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感激流涕

愈說愈激動的Erin說得眼淚、鼻涕都流出來，連自己亦被嚇到。

不過網民對她於片中流淚不太接受，認為她在演戲斥她很造作，Erin解釋她是個念舊的人，因而會很感觸。

至於被指在拍片前化妝很虛偽，她認為跟大家分享是其日常工作，而且有前輩教過她拍片需要化妝方可見人，這是她的職業所需。

（影片截圖）

HOY TV新節目

Erin分享她的近況，順道宣傳新工作，「感謝等待我的粉絲朋友，謝謝你們時常在直播間告訴我不要困在舒適圈，要勇敢走出去拍節目、拍戲。告訴我有能力可以做到，3月27日到4月7日，逢星期一至五晚9點，香港『HOY TV』77台節目《獨家旅行團》，今日我帶着新節目回來了。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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