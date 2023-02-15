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【星雲大師】星雲大師圓寂燒出大量舍利子　骨科醫生醫學角度解釋出現可能

健康 17:50 2023/02/15

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星雲大師圓寂燒出大量舍利子，骨科醫生醫學角度解釋出現可能。

97歲星雲大師日前圓寂，並於台南大仙寺茶毘（火化）。佛光山其後表示，星雲大師的遺骨中有大量舍利子，部分呈圓渾白色，亦有紅、黃、藍及黑等。

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綜合台媒報道，由佛光山所發放的圖片中可見，遺骨中有大量不同顏色及大小的舍利子，當中以白色為主，亦有紅、黃、藍及黑等，每一顆舍利子亦十分圓渾且有光澤。佛光山形容

有些散落、有些則坎在潔白的遺骨舍利中，更有無數小舍利子。

星雲大師生前曾對外宣稱「我沒有舍利子」，佛光山及後回應指，

大師是希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求。只有道德才是取之不盡，用之不竭的寶藏。

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在佛教觀念上，舍利子的形成代表著日積月累長年修練，功德昭著的自然成就。

台中光田醫院骨科嚴可倫醫師就舍利子形成接受TOPick訪問時指出，人體內能夠耐高溫的成分、或是骨骼中的鈣質經高溫燃燒後的結晶，都可能形成類似舍利子的外觀。此外亦有可能是一些器官如膽囊、腎臟堆積結石。而關節內有時會發現游離體（loose body）大多是因為骨折碎片、骨刺經反覆滾動摩擦之後變得光滑圓潤。

台中光田醫院骨科嚴可倫醫師。

內容獲「有溫度的嘮叨 台中光田骨科嚴可倫醫師」授權。

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責任編輯：羅嘉欣

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