【車位不足】香園圍停車場周五起只供預約泊車　日租加價逾倍超時罰款60元起

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香園圍邊境管制站的公眾泊車位供不應求，政府決定由周五起，該停車場只接受預約泊車，亦將於下周五起加價。

政府發言人指，香園圍口岸公眾停車場由2月17日起，只接受經網上預約的車輛停泊，不再接受未經預約的車輛。預約系統會在2月17日0時1分起恢復運作。

為減少車輛超時停泊，停車場將會加價，私家車預約車位收費由現時時租9元，加至15元，詳見下表：

香園圍邊境管制站公眾停車場預約車位收費 現時收費（私家車） 新收費（2月24日起生效） 加幅 時租 9元 15元 6元（+66%） 日租 70元 150元 80元（+114%） 夜租 55元 80元 25元（+45%） 超時收費 首2小時每小時10元 其後每小時15元 首2小時每小時60元 其後每小時75元 首2小時每小時加價50元 其後每小時加價60元

資料來源：政府新聞處

政府發言人又指，除了現有香園圍邊境管制站的公眾停車場外，正致力促成在口岸附近供應更多停車場和泊車位。

其中政府近年已處理若干毗鄰口岸的私人土地用作臨時停車場的規劃申請，現時已有私營停車場投入運作。政府會繼續積極處理類似的規劃申請及盡可能加快處理相關程序。此外，政府會探討在口岸附近合適的政府土地提供臨時公共停車場的可行性。

記者：陳梓蔚