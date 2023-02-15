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【斬人血案】觀塘法院外男子遭巴籍刀手連斬4刀　5人落網　主腦潛逃離港遭通緝

社會 16:52 2023/02/15

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東九龍總區反三合會行動組總督察邱宗泰。（黃傑偉攝）

警方昨日（14日）以串謀傷人罪拘捕4男1女，被捕人年齡介乎23至28歲，涉嫌與上月19日的觀塘鯉魚門道斬人案件有關。


東九龍總區反三合會行動組總督察邱宗泰指，案件發生於1月19日上午10時30分，１名32歲男子離開觀塘法院後，步行至鯉魚門道觀塘游泳池附近時，突然被一名非華裔男子從後施襲，事主的背部及腳部被連斬4刀，兇徒傷人後向翠屏道方向逃去無蹤，惟途人發現事件後報警求助。傷者受傷後大量出血，隨即被送院搶救，其間一度危殆，最後更需要截肢保命。

警方接報後沿途搜索調查，尋獲一把懷疑涉案的牛肉刀。經深入調查及情報分析後，警方成功鎖定一批目標人物，包括刀手及骨幹成員，並於昨日展開拘捕行動，在全港多處拘捕4男1女，包括巴基斯坦籍刀手及其菲律賓籍女友，其餘被捕人包括接應車輛司機、車主及「睇水」人士。

警方認為，疑犯犯案動機涉及販毒集團利益糾紛。所有被捕人現在仍被扣查，部份人稍後會被落案起訴。惟案件仍在追查中，警方不排除會有更多涉案人士被捕，但相信案中主腦已潛逃離港，現正對他們進行通緝。

警方呼籲市民，如目擊案發經過或有上述案件資料，請盡快聯絡調查人員，並強調兇徒於法庭外犯案，目無法紀，絕不會姑息任何罪案，有能力及信心將犯案者繩之於法。

 

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記者：黃傑偉

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