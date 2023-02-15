【極品家長】教兒貶低巴士迷患自閉症　無知父母：Band 1唔會有呢啲

▲ 有極品家長抵毀巴士迷為「自閉症」。（經濟日報資料圖片）

網上流傳在巴士上的一段短片，一對帶着兩個孩子的夫婦大放厥詞，聽得人氣憤難平。

「香港真係好多自閉症㗎！」（指着天橋上一群拍攝兔年特別版巴士的巴士迷。筆者實在於心不忍，難以照該夫婦的原話照錄，以下提及該字眼的，均以×××代替。）「嘩！全部都係×××㗎……你睇吓，全部都係四眼㗎……真係超級恐怖！」

「我死都唔信Band 1會有呢啲囉，有都唔多囉！」「對唔住，你朋友個仔鍾意飛機一定唔係×××，×××係鍾意巴士、港鐵嘅……都唔明，我上網搵過，網上面無講點解喎！」

「×××……無愛心、無同理心囉！」

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這對夫婦你一言、我一句狠批人家自閉症時，身邊自己的孩子說：「唔知點解，我第一次見到巴士，我就好鍾意啦！」

這對極品夫婦真齊心，旋即合力阻止兒子：「你咪講啦，你沉迷巴士就會變自閉症㗎啦！」「唔講啦，我唔俾你鍾意呀嘛！」「你唔好咁呀，我打×你㗎！」媽媽隨口吐出了粗話，爸爸則跟她婦唱夫隨，極為合拍。

我氣得怒不可遏！這對夫婦正好是沒愛心、沒同理心的表表者，以極度偏激的言論詆毁患自閉症人士，思維扭曲，充滿歪理和錯誤觀念。

也許這對極品夫婦會聲大大撑：「做咩呀？家陣有言論自由喎，我有權發表我嘅言論㗎！」

我卻為他們帶着的兩個孩子感到痛心，隨着這樣滿口歪理的父母走成長路，最終只有兩個結果：一是甚麼也瞞着父母，心裏憋滿怨氣。二是有樣學樣，被孕育成為超級恐怖的新一代！

文章原刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「超級恐怖的父母」。

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