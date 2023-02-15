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【搶人才】孫玉菡：醫管局員工置業貸款計劃反應正面　收超過 400份申請

社會 16:50 2023/02/15

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勞工及福利局局長孫玉菡今日透露，醫管局於去年十二月底推出員工置業貸款計劃，同事反應正面。（陳國峰攝)

醫管局早前推出一系列挽留人手措施，勞工及福利局局長孫玉菡今日透露，醫管局於去年十二月底推出員工置業貸款計劃，同事反應正面，截至今年1月31日，已收到超過400份申請及接近800宗查詢。

孫玉菡今日書面答覆議員指，醫管局於去年十二月底推出員工置業貸款計劃，同事反應正面，截至今年1月31日，已收到超過400份申請及接近800宗查詢。醫管局大會亦於2021年9月通過退休後延任新政策，截至去年12月，醫管局內共有103名醫生、263名護士、57名專職醫療人員及2868名支援及其他職系員工在退休後延任，以全職合約形式繼續為醫管局服務。

孫玉菡又指，就2022／23至2026／27年度退休的員工當中，至少有超過1500名醫生、護士及專職醫療人員表示有興趣或已同意於退休後延任。他強調，醫管局將會定期檢討不同措施挽留人手的成效並會繼續收集同事意見，適時優化措施。

另外，經民聯立法會議員吳永嘉又問到，當局會否就所有涉及公帑資助的挽留人才措施制訂條款，以確保受惠的人才會留港發展。孫玉菡強調，政府現時並無計劃制訂條款，以確保受惠公帑資助人士留港發展。

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責任編輯：區綽彥

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