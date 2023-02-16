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【生命鬥士】前AV女優麻美由真25歲患卵巢癌　抗癌10年切子宮保命遺憾無法生育

健康 13:42 2023/02/16

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前AV女優麻美由真剖白抗癌10年的心路歷程。

前日本AV女優麻美由真於2013年確診卵巢癌，當年僅25歲的她正值事業高峰，被迫引退進行治療，切除子宮、卵巢保命。日前她接受《週刊文春》訪問時，剖白抗癌10年的心路歷程，提到對於失去生育能力感到相當痛苦。

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麻美由真本身是「惠比壽麝香葡萄」（由AV女優、寫真偶像及舞者等合組而成的偶像團隊）的第一期畢業生。2013年1月，她準備畢業公演時，隱約感到身體發生變化，肚子腫脹起來、出現脹氣，她最初以為只是腸胃炎，後來接受身邊人的建議求醫，最終發現卵巢有腫瘤。

前日本AV女優麻美由真剖白抗癌10年的心路歷程。（麻美由真Twitter）

得知消息一刻，麻美由真不禁落淚，其後她前往不同醫院求診檢查，但每次都得出同樣的結果。當時醫生指她必須開刀切除子宮及卵巢，意味會失去生育能力，這讓一直憧憬著有小朋友的她感到絕望。

同年2月，她接受了手術，之後開始了約半年的癌症藥物治療，期間出現噁心、脫髮等副作用。但即使身體抱恙，她仍參與了4月的「惠比壽麝香葡萄」畢業公演。

所幸，經過治療後，麻美由真的身體狀況逐漸好轉，翌年她推出自傳，講述拍AV經歷及抗癌過程，後來更飛往洛杉磯學習音樂和英文，回國後出版唱片，並到處演講分享自身經歷。

抗癌至今10年，她提到，一度對於無法生育感到很痛苦，「有時看到其他家庭和有孩子的朋友，也會想像如果沒有生病，能否過這樣的生活？」不過，她認為終日沉浸在痛苦中是沒有意義的，因此會試著向前看。

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卵巢癌六大隱藏病徵

卵巢癌是女性常見癌症之一，本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時表示，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

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責任編輯：羅嘉欣

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