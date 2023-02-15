【揀機位貼士】母女購買緊急出口機位被拒入座　資深空姐教7類人不能坐這排

▲ 資深空姐分享揀機位貼士。（iStock圖片）

有乘客買了緊急出口排的座位（Exit row seats），卻因身材肥胖需要使用安全帶加長器，被空姐指他不符入座緊急出口排座位，強迫該乘客調位，引起一場小風波。

讀者K告訴我，她跟母親同行，二人購買了緊急出口排的座位。但上機後，空姐指該乘客的母親是以輪椅送至登機閘口，屬於行動不便者，所以不能坐在緊急出口排的座位。

究竟還有甚麼人不符合坐在這一排座位？

一、兒童在十六歲（或十五歲）以下，即使他們與父母或其他成年親人同行，上述兒童也不能坐在緊急出口排的座位。空姐有權查看他們的年齡，如發現被錯誤安排坐在出口排，他們將被重新安置。二、乘客懷孕了，根據法律，準媽媽也不能坐在緊急出口排的座位。

三、需要使用便攜式製氧機的乘客。這有兩個原因。首先，使用便攜式製氧機來幫助呼吸會被認為是一種醫療狀況。其次，便攜式氧氣設備上的管子和設備會阻塞緊急出口，絆倒乘客，為緊急疏散程序添上危險性。

四、帶着嬰幼兒的乘客。

五、攜帶寵物進入機艙的乘客。機艙寵物都必須放在符合航空公司規定的籠器。飛行期間，這個容器連同機艙寵物必須存放在乘客主人前面的座位下方，這樣會擋住緊急出口。

六、需要任何形式機場特別協助的乘客，例如需要使用輪椅或助行器者、聾人、盲人、視力欠佳者等等。

七、語言能力欠佳，在理解、閱讀、聽和說方面，表現不能完全明白機組人員的指示，沒能力協助疏導乘客。

已付費購買緊急出口排座位，卻被空姐調位，可自行向航空公司要求討回相關費用。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「誰能坐在這排座位？」。

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