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【交通意外】城巴與七人車上環相撞至零件脫落　巴士司機無視意外行駛2公里【多圖】

社會 17:12 2023/02/15

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

城巴與七人車在上環相撞至車頭凹陷。（黃傑偉攝）

上環發生巴士與七人車相撞意外，私家車上4人受傷，巴士和私家車均撞至車頭零件脫落。意外的是，該輛城巴未有停下，選擇繼續行駛，如常上落客。最終有乘客受驚報警，警方最終在2公里外截停巴士，現時無人被捕。

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今日（15日）下午1時11分，一輛城巴5b路線雙層巴士沿德輔道中東行至西港城對開時，與一部掛有中港車牌白色七人車相撞，七人車被撞後車頭嚴重損毀，「泵把」亦脫落，停留在電車軌上導致電車東行線服務受阻。

七人車司機及3名乘客受傷，由救護員送院治理。肇事城巴沒有即時停下並駛離現場，警方聯絡巴士公司協助處理。據悉，巴士上乘客目擊意外經過受驚並報警求助，最終警方在約2公里外遮打道皇后像廣場尋獲肇事巴士，警方正調查交通意外原因，及巴士不顧而去原因。

城巴發言人回覆指，一輛由堅尼地城開往香港大球場的5B號線巴士，下午約一時駛至西港城對開與一輛七人車發生踫撞，車長將巴士駛至遮打道皇后像廣場後停車，再聯絡控制中心。涉事車長過去2日均有執行駕駛職務，意外為今日第3趟車。城巴高度重視是次交通事故，向傷者致以深切慰問，並向所有受影響乘客致歉。城巴已即時暫停該車長駕駛職務，並會全力配合警方調查。根據城巴《車長手冊》，在遇到涉及有人受傷或車輛嚴重損毀的交通意外時，車長應立即將車輛停於肇事地點，不得移動車輛。

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記者：黃傑偉

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