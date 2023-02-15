【婚禮擺酒】新人婚宴邀請3000親友 無人到賀心酸原因惹熱議

結婚大排筵席竟無人赴宴！内地近日瘋傳廣東1名男子日前舉辦婚禮並邀請3000多名親友、豈料婚禮當日竟無一個前來祝賀，甚至連新郎父親也沒有到場，只餘下「空虛」餐桌，引起網民熱議。

影片推介：

綜合内地媒體報道，事發於本月10日，廣東1名男子在家鄉舉辦婚禮並廣邀親友參加，豈料婚禮當日竟無人到場，新郎看著空空餐桌，不禁感嘆：「心都涼了。」從網上流傳短片可見，新郎手持利是，走過家門前的氣球拱門，神情落寞，然後見到一張張「空空」餐桌，只有擺好的碗碟，卻無賓客到場。

據報新郎居住的村有3,000多，婚禮當日沒有人到場祝賀，連新郎父親也沒有出席，原因令人心酸。新郎父親事後解釋，自己平時較忙，在外地工作，無暇到場，又感嘆「村裡3,000多人，兒子結婚沒有一個人來捧場，讓人太心寒了」。

短片曝光後引起網民熱議，有網民質疑無人到場祝賀原因，是新郎人品及平日處事問題；也有網民稱新郎父親連兒子結婚都不回來，平時應該都不關注和親戚打交道，難怪輪到自己兒子擺酒就沒人到賀，「禮尚往來，是中華民族的傳統美德。你不往，是缺禮，別人不來慶賀，也在情理之中」、「人緣不好的」、「人品問題」。

不過，有網友質疑事件真偽，甚至認為是擺拍影片刷流量，「擺拍吧，村裡人不來，親戚朋友總會有幾個」、「廣東隨禮一百，甚至農村五十都可以了。這明顯是擺拍，客人還沒入座就拍的」。有網友分析，片段可能是兩段影片結合而成，「新郎壓根兒沒行到空桌裏，沒辦法證明是同一場合」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳