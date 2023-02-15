【單車尋寶】景林商場踩單車贏獎品 玩電兢睇表演享優惠

▲ 景林商場大搞一系列騎單車尋寶及宣傳活動。

今個初春，位於將軍澳的景林商場將推出一系列的好玩健康的單車體驗活動，讓一家大細在商場單車駅享受初春騎車樂趣，欣賞人氣熱點跨灣大橋的明媚風景。由即日起至3月31日期間，商特備的「景林單車體驗三部曲」，包括單車騎行尋寶活動、單車電競E-ride挑戰、花式單車表演及體驗等，更有連串豐富優惠放送，包括教育x運動商戶聯乘優惠多重賞，以及騎車購物日日賞，既可享受新春騎車樂趣，又可盡享商場著數禮遇，可謂一騎多FUN。

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於「單車騎行尋寶活動」中，商場單車駅將變成為藏寶地點，參加者會獲發一張地圖並須在限時內騎單車，沿地圖路線及指示，到單車駅及鄰近挑戰站，其中包括最新熱點跨灣大橋，完成指定任務並集齊印章，然後回到單車駅衝過終點，即可換領豐富禮品! 挑戰項目將揉合健康及具趣味的任務，既測試參加者大腦潛能，又考驗爆發力，絕對需要鬥智鬥力贏獎品。

日期 : 2023年2月11及 12日 （星期六及星期日） 2023年3月11 及 12日 （星期六及星期日） 時間 : 中午12時至下午5時 (2小時一節) 地點 : 將軍澳景林商場單車駅中庭及鄰近範圍 費用 : 港幣 $20 ( 出席活動將獲發商場 $20 現金券 ) 報名連結 : https://forms.gle/fWEGmuH7Kz8ks8NE6

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而「單車電競E-ride」，是商場與香港單車學院合作設置「虛擬單車電競場」，結合體育和電競的元素，利用模擬器、Al等技術，讓大家瞬間化身為公路單車選手，並進行虛擬競速比賽。 活動將設置挑戰排行榜，絕對是各路選手大展身手的好機會，在龍虎榜力爭上游! 每月頭三名選手將有機會贏取豐富獎品！

日期 : 即日起至 3 月 31 日 時間 : 中午12時至下午6時 (星期一、五及新年假期除外) 地點 : 景林商場單車駅地下 16E 號鋪 - 香港單車學院 參加辦法: 於景林商場或明德商場消費滿$20，憑有效發票及讚好民坊Facebook及IG專頁，即可獲得一次挑戰機會

至於「花式單車表演」，是由技術精湛的單車手，展示多項高難度花式單車動作。商場亦會舉辦45分鐘體驗班，讓小朋友可學習簡單花式基礎及入門動作。

日期 : 2023 年 2 月 19 日及 3 月 5 日（星期日） 時間 : 下午2時至下午4時 (45分鐘一節) 地點 : 將軍澳景林商場單車駅中庭 名額 : 8人一節 年齡限制 : 6歲或以上 (懂騎單車) 報名費 : 港幣$20 (出席體驗班將獲發商場$20現金券) 報名連結 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY5 p7YogOoyhMV8yTPtqS9HRdhTluF5QZtx1Oxe4p-fXAu7A/viewform

另於商場教育及運動商戶消費滿$600，憑最多兩張有效收據，即有機會換領$100運動商戶及$100教育商戶現金券各一張，商戶現金券適用於景林商場及明德商場指定參與商戶。(數量有限，先到先得，換完即止)

日期 : 即日起至換完即止 時間 : 上午11時至晚上10時 地點 : 景林商場 / 明德商場客戶服務櫃檯

*商場租戶及其員工不得參與是次推廣活動。

活動期間，於景林商場 / 明德商場即日以電子貨幣*累積消費滿$200或以上，憑最多兩張不同商戶的機印發票（最少一張由餐飲商戶發出），即有機會換取景林商場x 明德商場$20商場現金券。每人每日憑每組有效發票最多可換領一張。（數量有限，先到先得，換完即止)

日期 : 即日起至換完即止 時間 : 上午11時至晚上10時 地點 : 景林商場 / 明德商場客戶服務櫃檯

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