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【單車尋寶】景林商場踩單車贏獎品 玩電兢睇表演享優惠

休閒消費 18:06 2023/02/15

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

景林商場大搞一系列騎單車尋寶及宣傳活動。

今個初春位於將軍澳的景林商場將推出一系列的好玩健康的單車體驗活動，讓一家大細在商場單車駅享受初春騎車樂趣，欣賞人氣熱點跨灣大橋的明媚風景。由即日起至3月31日期間，商特備的「景林單車體驗三部曲」，包括單車騎行尋寶活動、單車電競E-ride挑戰、花式單車表演及體驗等，更有連串豐富優惠放送，包括教育x運動商戶聯乘優惠多重賞，以及騎車購物日日賞，既可享受新春騎車樂趣，又可盡享商場著數禮遇，可謂一騎多FUN。

最新影片推介

於「單車騎行尋寶活動」中，商場單車駅將變成為藏寶地點，參加者會獲發一張地圖並須在限時內騎單車，沿地圖路線及指示，到單車駅及鄰近挑戰站，其中包括最新熱點跨灣大橋，完成指定任務並集齊印章，然後回到單車駅衝過終點，即可換領豐富禮品! 挑戰項目將揉合健康及具趣味的任務，既測試參加者大腦潛能，又考驗爆發力，絕對需要鬥智鬥力贏獎品。

日期:

2023211 12 （星期六及星期日）

2023311 12 （星期六及星期日）
時間: 中午12時至下午5時 (2小時一節)
地點: 將軍澳景林商場單車駅中庭及鄰近範圍
費用 港幣$20 (出席活動將獲發商場$20現金券)
報名連結:

https://forms.gle/fWEGmuH7Kz8ks8NE6

 

 

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而「單車電競E-ride」，是商場與香港單車學院合作設置「虛擬單車電競場」，結合體育和電競的元素，利用模擬器、Al等技術，讓大家瞬間化身為公路單車選手，並進行虛擬競速比賽。 活動將設置挑戰排行榜，絕對是各路選手大展身手的好機會，在龍虎榜力爭上游! 每月頭三名選手將有機會贏取豐富獎品！

日期: 即日起至331
時間: 中午12時至下午6時 (星期一、五及新年假期除外)
地點: 景林商場單車駅地下16E號鋪 - 香港單車學院

參加辦法:

 

於景林商場或明德商場消費滿$20，憑有效發票及讚好民坊FacebookIG專頁，即可獲得一次挑戰機會

 

至於「花式單車表演」，是由技術精湛的單車手，展示多項高難度花式單車動作。商場亦會舉辦45分鐘體驗班，讓小朋友可學習簡單花式基礎及入門動作。

日期: 2023219日及35日（星期日）
時間: 下午2時至下午4時   (45分鐘一節)
地點: 將軍澳景林商場單車駅中庭
名額: 8人一節
年齡限制: 6歲或以上 (懂騎單車)
報名費: 港幣$20 (出席體驗班將獲發商場$20現金券)
報名連結:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY5

p7YogOoyhMV8yTPtqS9HRdhTluF5QZtx1Oxe4p-fXAu7A/viewform

 

另於商場教育及運動商戶消費滿$600，憑最多兩張有效收據，即有機會換領$100運動商戶及$100教育商戶現金券各一張，商戶現金券適用於景林商場及明德商場指定參與商戶。(數量有限，先到先得，換完即止)

日期: 即日起至換完即止
時間: 上午11時至晚上10時
地點: 景林商場 / 明德商場客戶服務櫃檯

*商場租戶及其員工不得參與是次推廣活動。

活動期間，於景林商場 / 明德商場即日以電子貨幣*累積消費滿$200或以上，憑最多兩張不同商戶的機印發票（最少一張由餐飲商戶發出），即有機會換取景林商場x 明德商場$20商場現金券。每人每日憑每組有效發票最多可換領一張。（數量有限，先到先得，換完即止)

日期: 即日起至換完即止
時間: 上午11時至晚上10時
地點: 景林商場 / 明德商場客戶服務櫃檯

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