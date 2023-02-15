【健康申報教學】中港通關健康申報懶人包　3大方法領「黑碼」1分鐘搞掂

▲ 一文睇清健康申報「黑碼」教學。

香港與內地將於上周一（6日）起全面通關，惟市民過關時，仍需填寫「入境健康申報」取得「黑碼」。「黑碼」有效時限為24小時，市民在過關前可預先填寫申報表，節省過關時間。

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3大「黑碼」申請方法：

方法1：網上申報

1. 進入「出入境健康申報網站」（https://htdecl.chinaport.gov.cn），點擊「申報」，閱讀並確認旅客須知；

2. 填寫個人信息，包括姓名、職業、出生日期、證件號碼等；

3. 填寫出入境信息，包括手機號碼、境內居住地址等，另外亦需申報健康狀況；

4. 最後輸入驗證碼，提交申報，便可取得二維碼，建議截圖保存，以便過關時出示。

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方法2：微信小程序「海關旅客指尖服務」

1.以微信（WeChat）程式掃描二維碼，或透過「搜一搜」功能，進入「海關旅客指尖服務」頁面；

2.點擊「填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》」；

3.輸入個人資料；

4.提交申報，獲取二維碼，可截圖保存，以便過關時出示。

▲ 以微信（WeChat）程式掃描二維碼，或透過「搜一搜」功能，進入「海關旅客指尖服務」頁面。（微信截圖）

方法3：手機掃碼／關口電腦申報

如未有提早於網上申報，市民可在關口用手機掃描二維碼，即時填寫申報表。另外，關口亦設有特別通道，擺放了多部電腦，供過關人士使用。

▲ 關口有工作人員提供協助。（陳靜儀攝）

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責任編輯：羅嘉欣