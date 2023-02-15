【西九文化區】西九3月尾辦音樂節　MIRROR、麥浚龍及衛蘭等歌手帶來逾70場演出

▲ 香港電訊與西九文化區聯手呈獻「HKT x 西九音樂節」傳媒發布會。（林宇翔攝）

西九文化區將在3月22日至4月2日舉行流行音樂節，超過200位音樂人，包括男團MIRROR的4位成員、知名唱作歌手麥浚龍、衛蘭、方皓玟及王菀之等，將在西九文化區多個室內外舞台呈獻逾70場表演。音樂節的節目包括紀念流行樂壇巨星張國榮的《異色煙火張國榮》、在M+舉辦以重塑香港80年代的士高面貌的《的士高之夜》以及由多個本地著名歌手與音樂人配對演出的《越流行》等，各售票節目的門票將在本月24日起在Cityline公開發售。

為期10日的音樂節，多項售票節目將在西九自由空間、竹翠花園及M+舉行，其中焦點之一是將一連3日在竹翠花園上演的《越流行》，該項節目由西九文化區為著名歌手配對音樂總監，並為其度身訂造新風格，呈現本地流行音樂的可能性，例如麥浚龍將與獨立音樂人江逸天配對演出、岑寧兒就將聯乘鋼琴演奏家張貝芝、洪嘉豪則與音樂人Gordon Flanders合作等，而MIRROR的呂爵安、陳卓賢、姜濤及盧瀚霆也將壓軸演出。

另外，今年是張國榮逝世20周年，自由空間大盒將在3月30日至4月1日上演《異色煙火張國榮》主題音樂會，由鋼琴家朱肇階擔任音樂總監家，歌手衛蘭及關浩德參與演出，重新演繹張國榮不同階段的經典歌曲。

音樂節也將走進M+，場館將在3月31日免費舉辦一場重塑香港80年代的士高面貌的《的士高之夜》，當晚還會有創意工作坊及導賞等一系列與廣東歌香港的活動，讓觀眾體驗80年代視覺文化與當下生活的聯繫。同時M+大台階將在4月1日及2日化身表演舞台，播放動漫藝術家江康泉的創作，同時亦有自由空間樂團的演唱演出。

西九文化區管理行政總裁馮程淑儀預計，是次音樂節可以吸引至少4萬名訪客參與。她提到西九各項設施落成後因疫情關係，並沒有太多遊客到訪，而是次音樂節定在3月22日開鑼是為配合3月尾在香港舉行的Art Basel，西九會借機邀請全球媒體到訪，希望藉多個文化藝術界的重量級人物訪港時，一併介紹西九，相信能吸引各地人士。

馮程淑儀提到，去年開幕的M+及故宮博物館在短短1年7個月時間，已吸引超過338萬名訪客，形容成績令人振奮。而踏入2023年，兩地全面通關和逐步邁向復常。她認為本港今年勢頭非常好，相信3月起會有更多遊客重臨，亦預料今年單故宮便可吸引150萬名訪客。她又預告除展覽外今年表演藝術節目將大放異彩，非常充實。

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記者：黃小冰