【fans逼爆商場】Anson Lo為神徒努力增磅　力證姜濤減肥成功

Anson Lo今日為汽水品牌做代言，以一身黃藍配色造型現身太古城中心宣傳，獲逾千神徒到場應援，企滿了三層商場，場面震撼，現場設立了為期兩星期的「OOHAppy Land」大型攤位，讓神徒打卡外，又設有扭蛋機，可隨機扭出六款偶像便利貼。

Anson Lo最近榮升老闆，推出個人時裝品牌，他表示籌備過程辛苦及費神︰「我係一個完美主義者，許多事都想親力親為。」提到有神徒心痛他消瘦，Anson Lo也承認自己瘦了，他指之前做拉闊騷時健身，身形看起來較健碩，但本身乃易瘦體質，所以他會多吃東西和勤做gym，令自己看來不會太瘦。

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Anson Lo在台上與神徒近距離互動，一位粉絲即場示愛，在遊戲環節時把柚子海鹽味汽水送給教主，希望偶像喝下時由內到外感受到她的愛！教主即時笑不攏嘴，頻頻講多謝！最後他更親自示範重點打卡位，他即席與投影齊齊擺甫士，同台出現「兩個 Anson Lo」，相當有趣！

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Anson Lo又證實姜濤減磅成功，指對方食得清淡，努力健身：「我覺得不能不吃東西，要健康keep fit，我都叫他暫停跑步或打籃球，始終他腳傷初癒，不宜做劇烈運動。」問到MIRROR是否能齊人現身本月24日的代言活動，Anson Lo有保留：「我不能保證一定齊人，因不想令大家失望，但身體狀况比一切重要。」他坦言非常珍惜每一次MIRROR全員合體的機會，每次見面都珍而重之。

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