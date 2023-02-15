【家庭計劃】近8成港人面對情緒困擾　做足功課保障子女精神健康

▲ 家長宜做足功課保障子女精神健康。（iStock圖片）

迎接新一年，不少家長都會與孩子定立新目標，如入讀心儀學校、考取樂器演奏的更高級別和參與比賽等，於來年跟孩子攜手走向目標。實踐目標，除了需有毅力和信念外，健康的心靈同樣重要，有助我們面對挑戰、克服困難、達成目標。早前就有保險公司調查*顯示，近八成受訪港人及其同伴曾面對精神健康的困擾。

兒童和成年人都有情緒，而嬰兒期、兒童期及青少年期都是孩子身體與心理成長發展的重要階段，因此，家長除了了解自身精神健康狀態，亦需要多關心孩子的感受，以更正面的心態實行一年之計。然而，當家長面對精神健康困擾，又可以如何尋求幫助和保障呢？

善用網上測試

香港生活節奏急促，都市人生活繁忙，家長作為家庭的中流砥柱，更要好好關注精神健康。了解和調劑情緒是必經的成長課題，假如父母們任由生活壓力或負面情緒長期積壓，有機會損害身心靈健康，逐漸影響日常生活，甚至孩子的精神健康。家長亦可透過坊間一些情緒支援網上平台或機構資源站提供的免費初步自我評估，同時可以找出子女有否受精神健康問題困擾，為其及自身壓力或情緒問題指數評分。

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主動了解孩子精神健康

此外，爸媽亦可觀察自己及孩子最近有否出現反常的生理或行為狀況，比如難以入睡、對心愛事情失去興趣、不想與人溝通、頭痛等情況。不妨考慮利用相關精神健康自我測試先作評估，了解焦慮和壓力水平。當健康響起警號時，就可以對症下藥，為自己、孩子和家人著想。

做足功課留意市面保障

治療費用及缺乏認知往往是港人接受精神健康支援時的兩大關鍵障礙。有進取目標或開支大的家庭更需要注意精神健康，及早尋求支援和保障，以應付龐大的潛在壓力。家長可留意市面上承保精神健康的保障計劃，當中較前衛的選擇不但會提供指定情緒疾病的初步診斷諮詢，甚至包括兒童發展的轉介服務。同時，家長亦可仔細留意保障會否包括一些常見的精神疾病種類，例如焦慮症、抑鬱症、強迫症等。

面對公立醫院較長輪候時間和昂貴的私家醫療費用，家長可根據治療階段及自身情況入手保障計劃，一些現存計劃提供情緒疾病住院和門診診症跟進的現金保障，為合資格被保人的門診治療費用實報實銷，既能減輕金錢上的困擾，又能為家長專注照顧子女。揀選「啱心水」保障，可有助從預防、諮詢、診斷和治療到復康，安心調節自己的生活節奏，逐步紓解情緒，重拾目標，與子女一起進步。

作為父母，在照顧子女的同時，或多或少都有機會忽略自己的精神健康。事實上，爸媽作為家庭中的榜樣，自己的身心健康有機會潛移默化地影響孩子的情緒。情緒疾病種類繁多且複雜，不妨由認知入手了解精神健康需要，以正面態度應對問題，需要時尋求專業人士協助和保障，增強身心靈健康，迎接新一年挑戰與美好。

*資料來源：富衛集團與獨立研究公司 Blackbox 合作推出心理健康調查，於2022年6月至7月期間，在16個國際市場採訪超過10,000名受訪者。

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