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【肝癌治療】免疫組合治療納關愛基金安全網　存活期較傳統標靶治療長2倍

社會 00:00 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

肝癌為本港第5大常見癌症，更是第3大癌症殺手，近十年每年平均有1,814宗新症，以中老年人為主，其中65歲或以上人士發病率最高。由於肝癌早期病徵並不明顯，不少人發現時已達中晚期。香港肝癌及腸胃癌基金會表示，免疫組合治療藥物由關愛基金資助，於去年12月中起納入安全網，令患者的存活期及生活質素延長。

基金會指，免疫組合治療為阿替利組單抗（Atezolizumab） 以及貝伐珠單抗（Bevacizumab）為晚期肝癌療效較顯著的一線治療選擇。兩藥分別可激發免疫系統對付癌細胞，並壓抑腫瘤血管生長因子以阻斷營養補給。

針對華人的研究數據顯示，使用免疫組合治療的患者，整體存活期為使用傳統標靶治療的2倍，由11.4個月增至24個月。另外，病情穩定受控時間亦較原本接受標靶治療的3.2個月增至5.7個月。患者的身體機能及社會職能，亦較傳統標靶治療延長近3倍

基金會表示，肝癌治療費用不菲，巨大使費令患者被迫放棄治療。隨著免疫組合治療藥物於2022年12月中起納入安全網，由關愛基金資助。合資格的晚期肝癌患者可獲資助使用免疫組合治療，適用於治療未曾接受全身系統性療程且晚期或無法切除的肝細胞癌(HCC)成年患者。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

公立醫院 手術 關愛基金 標靶治療 治療 癌症 肝癌

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