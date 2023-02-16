【生命鬥士】1歲女兒確診白血病　媽媽全力陪伴抗癌度最後時光

▲ May由悲痛、崩潰，走到接受現實，花了很大力氣。

May是一位離世病童的家長。女兒心心在一歲時突然不舒服，短短七天確診急性白血病，在世上勇敢地活過兩年四個月。

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得來不易的女兒

回想懷孕初期，May事事小心，甚至停工養胎。原來心心是人工受孕得來，當時有兩個胚胎，另一個胚胎無法健康成長，因此May格外珍惜心心這一胎。

心心由出世開始便是乖巧的孩子。她在一歲時突然入院，短短七天時間便確診急性白血病。隨着這個惡耗，May和心心踏上了漫長的抗癌路。當時咖啡網店剛開業半年，心心媽要照顧首次住院的心心，憂心但又需要兼顧生活。對一位媽媽來說，真是百上加斤。

在咖啡世界同行

其後，May放低了所有咖啡事務，全力照顧女兒。有天一位朋友帶着咖啡來探病，咖啡香氣刺激了心心的嗅覺和感官，聞到咖啡香的心心一直指住咖啡。May頓覺心心對咖啡感興趣，於是讓心心聞起不同的咖啡來。May述說「飲咖啡嘅時候必定記起心心，教你聞咖啡嘅樣，真的好可愛。」正是咖啡的味道，帶領心心走進May的咖啡世界。她們找到同行的接合點，並互相依靠、慰藉。

不止息的愛和惦念

曾經有段時間，心心被發現肺有霉菌，需要入深切治療病房。可是年幼的心心最需要媽媽在身邊，May覺得「小朋友都咁勇敢接受治療，媽媽都唔使驚！」遂打醒十二分精神照顧心心，整整兩個月沒有踏出病房半步。CCF的兒童醫療輔導團隊一直陪伴在旁，支援May和心心應對不同的治療。

後來，心心病情急轉直下，經歷多種治療後終也離世。May由悲痛、崩潰，走到接受現實，花了很大力氣。在學習放手和努力生活的過程中，May慢慢與人分享心心的點滴，透過咖啡尋回與女兒的聯繫。

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在感恩與回饋中同行

是次訪問，May真情流露，全程笑住、喊住完成。曾經受過別人溫柔以待，May決定將大家給予她的善意，傳揚開去。在為CCF義賣的咖啡套裝裡，May以「愛、堅持、珍惜、擁抱、陪伴」為主題，籌辦了以心心命名的【一心 · 同行】咖啡掛耳套裝慈善義賣，並且獲得眾多善心人的支持。

May把心心的骨灰製成星球鏈咀，長伴身旁，期望與心心一起看更多風景，做更多的事。正如May所言：「一心同行，只要掛住心心，就可以同行。」未來，May將透過咖啡繼續與病童和家長同行。希望透過她和心心的故事，給予正經歷困境的家庭支持和祝福。

縱使面對生命的重大轉變，只要帶着愛和勇敢，便能夠一直走下去。正如心心已然離開，卻一直與媽媽同在。

【一心 · 同行】咖啡掛耳套裝慈善義賣：https://bit.ly/3YuItly

標題經TOPick編輯修改，原題為《一心同行咖啡香 喪孩家長的愛》