【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起

▲ 「飛蚊症」可致視網膜脫落失明，醫生拆解徵兆及高危成因。

眼睛是心靈之窗，保護好眼睛健康非常重要，因有些眼疾一旦發生，後果可大可小。其中一種叫「飛蚊症」的疾病，雖對眼睛不痛不癢，卻實在惹人煩厭。究竟飛蚊症是如何形成？養和醫院眼科名譽顧問醫生梁裕龍接受TOPick訪問時，就詳細拆解了「飛蚊症」4大高危因素。

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「飛蚊症」未必只出現「蚊」

梁醫生指出，「飛蚊症」正如其名，患者睜眼時會見到似有蚊蟲在視線旁邊經過，想去拍它但拍不著，原因是它並不存在於外界，而是有異物存在於眼睛內。由於它在眼内浮動，眼球移動時它也會跟著動，所以不斷在視野範圍内干擾，這種情況就被稱為「飛蚊症」。在醫學層面上，「飛蚊」是一個統稱，不一定就是「蚊」的樣子，還可以是絲網、透明波波珠，或是像雲般一團團遊走的異物，都叫「飛蚊」。

「飛蚊」原理

至於為何會出現上述症狀，梁醫生解釋，眼睛裏不是空心的，内有透明啫喱，正常呈透明，視野便不會覺得有阻礙。不過，當透明啫喱出現收縮，密度增加形成雜質，阻礙光線，人就會看見眼内雜質影子，隨眼球動來動去，甚至會擋在視野中間，短期内會令人看東西覺得有異物阻礙，心生煩厭。

那麽是否有方法可以提早預知，避免「飛蚊」？梁醫生表示，「飛蚊」在未形成之前，並沒有特別病徵，病人通常在看見「飛蚊」當下才會得知。但他提醒有一種情況反映病症初起，可把握最佳治療期：

因視網膜起到感光作用，所以有些患者在「飛蚊」初起時，有機會見到一下閃光在視野側邊經過，反映眼内啫喱收縮當下，扯到視網膜，就像相機牽動菲林一樣。若有這種情況，都適宜見見醫生，看看是否有飛蚊準備形成。

「飛蚊」可致視網膜脫落失明

「飛蚊」出現後，影響可大可小，梁醫生建議應儘早求醫檢查。他指出，「飛蚊」形成後，基本上會一直跟隨患者一段時間，並沒有靈丹妙藥可讓它即時消失，需等它自然沉澱，從視野中間範圍慢慢遊開，患者就不會覺得過於困擾。不過，一旦出現「飛蚊」，最好及時就醫檢查，原因是「飛蚊」有視網膜脫落，甚至致盲的風險。

啫喱收縮時有道力，有機會扯住眼内視網膜，將其扯甩。而視網膜作用如同相機菲林，菲林掉落無法拍照，眼睛也會同樣因此失去視力。

另外，啫喱收縮位置不同，也可能增加「黃斑前膜」退化症狀。飛蚊可能會在黃斑前滋生新的退化性的膜，或拉腫黃斑，使人視力模糊；但只有少數病患出現此情況。

4大高危因素

至於哪些情況會導致「飛蚊」出現，梁醫生指出有4大高危因素：

年齡

人隨著歲數增加，人體自然退化，眼球啫喱也自然會收縮。退化現象就如同年紀大的人皮膚收縮增加皺紋，因此「飛蚊」便有機會增多。

深近視族群

近視越深，「飛蚊」會早一點形成，較容易令視網膜脫落。近視600度以上為之深；如果1000度以上，「飛蚊」的形成會更加快和更加多，扯掉視網膜的機率也相應大增。因此，「飛蚊」不局限在老人身上，小朋友若看近物多，近視會增加得快，同樣會出現「飛蚊症」。

家族遺傳

家族有人視網膜脫落，「飛蚊」在下一輩患的機率會多一點。兒童也會因基因等問題，眼内啫喱體天生雜質較多，有固態凝結，視野内出現異物浮動，或啫喱收縮力度強，視網膜容易脫落。雖情況罕見，但臨床上確實遇過幾歲到十幾歲的未成年病例。因此，若家族有人曾視網膜脫落，下一代都不妨驗眼了解患病機率。

極端撞擊致眼或頭部受創

運動時直接撞到眼部啫喱收縮，引發視網膜脫落，也是常見情況。

治療及預防方法

雖然「飛蚊症」有機會致盲，但梁醫生也安慰大家不必過於恐慌。他表示，「飛蚊」初起做檢查後，只要視網膜沒穿洞或脫落，通常建議患者放鬆與它共存，不會因此有重大問題。若症狀已出現十年八載，日後也不太可能造成視網膜脫落的問題。不過，一旦「飛蚊」有扯到視網膜破洞，或需要激光封起破洞地方，避免視網膜脫落。如果視網膜已脫落，則或需要做稍大型手術，將視網膜脫落處釘回，就可以避免致盲。

不想受到「飛蚊症」困擾，就要及早預防。梁醫生建議：

有極端撞擊的運動，大家可以避免。第二是做好防曬，因為陽光紫外綫曬得多。等於皮膚曬得多，就會收縮，起更多皺紋；眼内各樣的組織也是一樣。可以多用太陽眼鏡，保護一下，令眼内啫喱退化速度減低。小朋友、年輕族群，要減少手機使用，看手機距離不要太近，也不要在被竇等環境昏暗處看手機，以免近視加深，增加患「飛蚊症」機率。

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記者：張沛