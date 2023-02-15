【47人初選案】區諾軒指社民連支持民生議案　鄒家成質疑戴耀廷「會否決」改為「積極否決」預算案

▲ 控方證人區諾軒（資料圖片）

47人初選案中，16人否認串謀顛覆國家政權罪。區諾軒續以控方證人身分作供，提及香港島等選區的協調會議情況。區指，香港島會議與會者漠不關心戴耀廷對否決預算案的看法，但戴堅持將其積極運用《基本法》權力否決財政預算案的看法加入協調機制初稿。此外，社民連表明會支持民生相關議案，副主席黃浩銘會前對區稱勿答應否決預算案；鄒家成則質問戴為何將「會運用權力否決」改為「積極運用權力否決」預算案。

區續供稱，香港島選區在3月26日亦舉行了首次協調會議，於《獨立媒體》富德樓辦公室舉行。與會者包括他本人、戴耀廷、趙家賢、同案被告楊雪盈的代表、彭卓棋及其團隊、鄭達鴻和徐子見等人。

區指，會上傳閱1份由戴準備的「35+計劃」文件，戴表示要積極運用《基本法》權力否決財政預算案，但遭南區區議會副主席司馬文反對。戴為了迎合對方，解釋權力「可以用，可以唔用」，惟若政府不聽民意，便要運用相關權力。區表示，他負責介紹文件中有關初選論壇的事宜。

區表示，會議後戴準備了另1份名為「35+立會過半計劃 民主派港島協調機制（初稿）」，總結會議內容供出席者傳閱，惟區不能確認是否每項也有於會上討論過。

控方指出，初稿其中一點提到「積極運用《基本法》權力，包括否決財政預算案」，但此點在會上傳閱的文件則不存在。區稱戴在每個會議均很堅持其想法，並堅持將想法加入協調機制。區卻稱「我相信因為大家未意識到⋯⋯」隨即被法官打斷，要求區道出會上各人的言論，毋須談及其想法。區遂稱與會人士漠不關心，「如果真係有人關心，我會有好深印象」。

法官問及，是否代表與會者沒有共識，只是戴堅持將想法加入機制，區同意。控方續問及，有沒有與會者表明漠不關心否決預算案，區稱沒印象。控方其後改變問法，法官陳慶偉打斷稱「我知道你不喜歡他的回答，但那是他的回應」。

區其後提及九龍西協調會議，與會者包括他本人、戴、何啟明、馮達浚、劉偉聰、黃碧雲的助理、毛孟靜的助理等人。

本土張崑陽於會上稱，留意到戴「真攬炒十步」一文，支持否決預算案，但社民連岑子杰認為須支持某些民生議案，如全民退休保障計劃。故此，戴重申積極運用權力的用意。區又稱於閱讀該文後，曾告知戴其想法太瘋狂。

新界東方面，區稱曾出席其中2次會議，與會者包括該區有意角逐立法會的參選人或所委派的代表，林景楠於2次會議中均缺席。戴在首次會議上介紹勝選目的、初選流程、投票制度，以及初選目的是爭取五大訴求。

區稱，在第2次會議前，社民連副主席黃浩銘致電他，著區「陣間開會唔好應承人哋會否決財政預算案嘅講法」，區稱當時只想到稍後開會將討論該問題，社民連其後由陳寶瑩代表出席，席間重申社民連會支持民生議案。

區續指，本土派鄒家成於會上曾質問戴，為何在首次會議後的協調機制初稿上，將「會運用權力否決」改為「積極運用權力否決」預算案。被問到區如何理解鄒欲刪去「積極」一詞，區表示戴當時不斷在會議提倡加入「積極否決預算案」的條款，若有人知道及提出想法是可理解的。

區稱，鄒原擬即場投票表決，決議用哪個字眼，但最終不成事。戴就此稱「用積極比乜都唔用行前一步」，區稱以其理解戴認為「積極」一詞較為彈性，亦同意鄒希望否決預算案時要用更肯定的字眼。

審訊明（16日）續。

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記者：陳曉欣