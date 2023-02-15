【新興運動】九龍東賽艇節4月23日舉行　初學者訓練一日後可參賽

隨著新興平板賽艇的引入，全九龍東首個平板賽艇比賽──第一屆《九龍東賽艇節》將於4月23日假觀塘避風塘及VESSEL發現號01正式啟動。整項活動為期兩個月，由香港藝土民間有限公司和中國香港賽艇協會合辦，並由起動九龍東辦事處支持，結合平板賽艇比賽、賽前基礎訓練和水陸嘉年華同樂日，現正廣邀公眾、新手及經驗豐富的賽艇手個人或組隊參賽。比賽特設親子、工商機構團隊和學界等組別，並特別提供賽前1天基礎訓練班助初學者划出第一步，以觀塘海濱「發現號」這設備齊全的市區便利下水點，推廣好玩、方便又易學的入門級闔家歡平板賽艇運動，鼓勵大家齊齊划出共融。

比賽以觀塘公眾碼頭至觀塘避風塘AD88為賽道，分為500米短距離衝刺賽和3公里長距離繞圈賽，歡迎新手及專業運動員參與。500米短途賽設8大組別，包括：青少年(單人雙槳)、大專(單人雙槳)、公開(單人雙槳)、樂齡(單人雙槳)、親子(雙人雙槳)、男女混合(雙人雙槳)、工商機構(雙人雙槳)，以及政府部門(雙人雙槳)等等，每組分為「新秀」和「大師」兩大級別，採用平水比賽形式進行，適合全港老中青、親子家庭、情侶閨蜜和同事組隊參賽，挑戰自我，鍛鍊心肺功能和肌肉，培育團隊精神和歸屬感，凝聚社區力量。就算是新手，只需透過至少一天(8小時)平板賽艇基礎/賽前訓練，練習握槳及划槳的動作，獲得由中國香港賽艇協會認可的「平板賽艇初級證書」即可參賽。如需更多訓練或有興趣接受進階培訓，可繼續報名半日/全日深化班，為比賽做好準備；而3公里繞圈賽則適合富賽艇經驗的賽艇手挑戰，分為單人雙槳和雙人雙槳組別，不設年齡限制，採用計時賽形式進行。

比賽報名連結：https://forms.gle/kk1JoPER9mdMMfrr7

以觀塘海濱市區避風塘為下水點的「發現號」水上活動中心，可謂最鄰近九龍市區的平板賽艇及直立板的水上活動中心之一，交通非常便利，由牛頭⻆或觀塘港鐵站步行只需6至7分鐘即可到達，佔盡地利優勢。中心器材設施齊備，分別提供單人及雙人平板賽艇和直立板，以及沖身設備。參加者由活動中心把器材搬往浮台下水只需約2至3分鐘，省時省力。

亞洲賽艇聯會副會長何劍暉表示，平板賽艇(Board Rowing) 是近年引入的新興水上活動，結合賽艇架和直立板，艇身較闊，比傳統賽艇好玩、更穩定和更方便；運動融合直立板及賽艇兩大元素，以雙槳兩邊划，易控制得來，不易反艇，比獨木舟划得更快，是入門級的水上運動，適合任何人士參與，即使9歲以上兒童或初學者亦極易上手，其「易學難精」又為玩家帶來無限挑戰和樂趣。

「發現號」計劃由香港藝土民間營運，一直致力由觀塘社區起步，藉著藝術、文化、綠色生活、體育運動和社區參與，跨界別推廣社會共融，連結不同年齡和界別的人士。香港藝土民間有限公司主席楊肇珊表示：「作為九龍第一個市區下水點兼創意平台，我們希望活動能吸引市民和不同機構團隊參與，讓更多人認識和更容易接觸平板賽艇運動。我們同時希望以觀塘為起點，提供專業教練培訓，讓平板賽艇運動普及化，進而推動全民運動風氣。」

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