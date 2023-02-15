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【新一代男神】魏浚笙考車筆試肥佬被取笑　劉俊謙考路試順利過關：P仔謙

娛樂 19:11 2023/02/15

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

新一代男神魏浚笙（Jeffrey）日前到韓國旅行，現在已身處台灣，而他在昨天（2月14日）個人IG分享韓國旅行的街頭靚相及影片外，同時透露考車筆試的成績。

Jeffrey在片中表示：「唔使再問我筆試合唔合格喇，我嘅情人節禮物就係『唔合格』…」並附上一張考車筆試成績通知書。

    點擊圖片放大
    +4
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網民取笑Jeffrey

他自爆筆試「肥佬」後，大批圈中好友紛紛留言，當中岑珈其鼓勵寫：「唔緊要啦，再接再厲」。不過呂爵安（Edan）笑他竟「自爆」，Jeffrey回覆：「等俾你哋爆不如我自爆先🥴」

曾合作電影的洪嘉豪稱：「笙記⋯⋯筆試嚟嫁喎⋯⋯⋯⋯笙記⋯」Jeffrey回應說：「我好努力溫書㗎☹️係咁做題」

同時，其他網民亦分別留言：「筆試黎（嚟）講，Fail 比 pass 更難…」、「唔想笑嘅….但點解可以唔合格🙉🤣🤣」、「煨sir唔合格先正常㗎」

至於另一位男神劉俊謙在今天（2月15日）考車路試順利過關合格，他在個人社交網貼出考車乙丙部及格的成績表，並寫道：「P仔謙」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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