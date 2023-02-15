【死因研訊】婦「通波仔」後亡死因研訊　醫生指驗屍後方發現主動脈撕裂

▲ 伊利沙伯醫院心臟科副顧問醫生徐城烽。（梁錦麟攝）

69歲退休婦疑因胸痛到廣華醫院求診，被發現有心肌梗塞，轉至伊利沙伯醫院進行「通波仔」手術後，出現心臟積水，心臟停頓約1小時，翌日離世。死因庭今（15日）展開研訊，伊利沙伯醫院心臟科副顧問醫生供稱，當時曾懷疑死者有主動脈撕裂，其曾5度進行檢查，但均無發現，若當時死者有主動脈撕裂，治療方式會有所不同；死者於驗屍後才被發現有主動脈撕裂。



廣華醫院副顧問醫生林鑑華作供稱，事發時駐守廣華醫院急症室，當時死者因胸痛入院，經檢查後發現有急性心肌梗塞，遂轉介至伊利沙伯醫院治理。

林指，死者因胸痛而影響牙骹為典型心肌梗塞病徵，加上死者僅提及胸痛，未有提及背痛，考慮到心肌梗塞比主動脈剝離機會高50倍，故診斷死者為急性心肌梗塞，非主動脈剝離。

林續指，他曾考慮替死者作電腦掃描檢查，惟約需1小時，按國際標準，心肌梗塞需於90分鐘內完成「通波仔」手術，故未有作電腦掃描檢查。

伊利沙伯醫院心臟科副顧問醫生徐城烽供稱，死者轉院後曾進行問診、超聲波等檢查，其後一度出現心臟停頓，以及被發現有心血管剝離，需注射強心針，以進行「通波仔」手術。

徐指，死者於術後轉至加護病房，血壓持續偏低，遂再次進行「通波仔」手術。惟死者心跳再度停止，需植入血管心肺機後再進行血管修復手術，再將死者送至深切治療部。

徐指，當時曾懷疑死者有主動脈撕裂，其曾五度進行檢查，但均無發現。徐指，若當時死者有主動脈撕裂，治療方式會有所不同，徐承認在驗屍後才發現死者有主動脈撕裂。

聆訊明（16日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟