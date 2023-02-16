【MIRROR成員】Anson Lo腰患風濕痛飲阿媽靚湯進補　教主有意進軍飲食界【有片】

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）連續兩天出席公開活動見神徒，昨日（2月15日）現身太古城出席汽水品牌一周年活動，消瘦了不少的教主稱最近天氣轉濕，導致腰部風濕發作，媽媽「教母」都有煲靚湯給他進補。

教主又透露有意進軍飲食界，不排隊會搞餐廳或做食品生意。

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每餐最少食2碗飯

Anson Lo的工作排得密麻麻，最近兩天教主出活動時，身形消瘦不少。教主自言本身瘦底，就算一日食足3餐、每餐最少2碗白飯，他仍會自然地慢慢瘦，所以他要變大隻必須勤力健身，並配合多餐。

他解釋，去年11月開拉闊時較大隻，因為他利用之前休息的2個月時間不停操練。

▲ 教主最近因天氣潮濕導致腰患風濕發作，幸好有教母煲靚湯進補。（陳慧安 攝）

腰患風濕發作

Anson Lo說：「我迫自己一日食5至6餐飯，再加每日飲3支Protein shake，我才會達到較厚實的身形，之前半年我都有迫自己健身。」不過，最近教主因工作繁忙沒有時間健身，否則要減少休息時間，因為他健身時間都在工作完畢後，約凌晨12時才開始，要有取捨。

最近天氣反覆，回南天潮濕令教主的腰患風濕發作，近日他為拍攝新歌MV直踩30多小時，他只在roll機一刻才用最大力量跳舞，其他時間要留力，幸好平時排舞練得滾瓜爛熟。

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每年情人節送花給媽媽

對於腰患他一直治療當中，最近更獲教母煲愛心補腰湯水，教主有聽話飲湯，希望見效。

孝順仔為答謝教母，在剛過去的情人節，於自家服裝品牌活動後回家與媽媽共晉晚餐，之後再出去工作：「對媽媽來說都好sweet，其實每一年我都與媽媽慶祝情人節，即使是補祝或提早慶祝，每年更會買花送給她，這是我與媽媽小小的承諾。」

▲ 教主為健康多飲水。（陳慧安 攝）

開餐廳餐牌一定有飯

剛榮升「盧總」的教主透露，繼創辦自家服裝品牌後，有意進軍飲食業，在一個月前開始有這個想法。「如果我搞餐廳或做食品的話，可能是一些大時大節的食物，我都會幾開心，與食物相關的我都有興趣。如果我搞的話，希望大家喜歡。」

出名「大飯桶」的他，餐牌是否一定有飯？「如果我開餐廳就一定有飯，但未來這半年……哎呀我不要再劇透了，有就有，到時就知道了！」看來盧總已著手籌備！

Anson Lo今年將歌影視及生意4線發展，2月底出新歌、主演的電影《釀魂》快上演，加上即將開拍新戲及有新劇洽談中，教主對一切都非常期待，希望能接拍更多不同角色，給觀眾和神徒新鮮感。

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為隊友提名金像獎高興

至於戲劇上的獎項他就沒有目標，但他非常戥隊友姜濤、柳應廷（Jer）和呂爵安（Edan）獲得香港金像獎提名而高興，姜濤獲提名最佳原創電影歌曲，而柳應廷和呂爵安則獲提名最佳新演員。

Anson Lo最希望3個隊友都有獎，他更透露接獲喜訊當天，他們正在一起工作：「我們上午一齊工作時得知這個好消息，齊齊在化妝室大叫！大家都沒有想過，都很開心。如果他們可3個一齊獲獎就好。但他們有提名已令我們很開心，大家私下都說，初出道時從沒想過會接觸到（金像獎）。」

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記者︰林綺玲