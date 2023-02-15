【瓊港合作】李家超晤海南省委書記　盼重啟兩地青年交流

▲ 李家超與海南省委書記沈曉明（左）會面。（政府新聞處圖片）

再有內地高官率領代表團訪港。行政長官李家超今日與海南省委書記沈曉明會面，就深化瓊港合作交換意見。

李家超表示，香港在會計、金融、法律、創科等專業服務範疇擁有大量優秀人才，可為海南自由貿易港的發展作出貢獻，使瓊港互惠互利，創造雙贏。他歡迎海南省人民政府擬出台的《海南自由貿易港向香港開放專業服務市場十條措施》，將為香港專業服務業人才開拓市場，提供更廣闊的發展空間。鼓勵香港專業服務界充分把握在海南發展的難得機遇。



隨着香港與內地全面通關，李家超期望瓊港兩地的青年交流可以重新啓動。他提及瓊港雙方於前年達成合作意向，推出專題實習計劃，讓香港青年到中國科學院空天信息創新研究院海南研究院實習，他期待計劃能於今年內啓動，讓香港青年多了解海南省的最新發展。

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責任編輯：林曉君