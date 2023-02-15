  • 17°C
香港時間 : 2023215日 (週三) 20:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瓊港合作】李家超晤海南省委書記　盼重啟兩地青年交流

政治 19:59 2023/02/15

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

李家超與海南省委書記沈曉明（左）會面。（政府新聞處圖片）

再有內地高官率領代表團訪港。行政長官李家超今日與海南省委書記沈曉明會面，就深化瓊港合作交換意見。

李家超表示，香港在會計、金融、法律、創科等專業服務範疇擁有大量優秀人才，可為海南自由貿易港的發展作出貢獻，使瓊港互惠互利，創造雙贏。他歡迎海南省人民政府擬出台的《海南自由貿易港向香港開放專業服務市場十條措施》，將為香港專業服務業人才開拓市場，提供更廣闊的發展空間。鼓勵香港專業服務界充分把握在海南發展的難得機遇。

隨着香港與內地全面通關，李家超期望瓊港兩地的青年交流可以重新啓動。他提及瓊港雙方於前年達成合作意向，推出專題實習計劃，讓香港青年到中國科學院空天信息創新研究院海南研究院實習，他期待計劃能於今年內啓動，讓香港青年多了解海南省的最新發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【推廣香港】李家超率團訪沙特、阿聯酋　冀積極開拓香港與中東商機
10:42 2023/02/05
【推廣香港】李家超率團訪沙特、阿聯酋　冀積極開拓香港與中東商機
【特首中東團】李家超指駐迪拜指經貿辦持續招攬人才　盼將香港經濟推上更高台階
09:56 2023/02/10
【特首中東團】李家超指駐迪拜指經貿辦持續招攬人才　盼將香港經濟推上更高台階
【大灣區】李家超晤廣州市長郭永航　短期將到訪廣東省
22:43 2023/02/13
【大灣區】李家超晤廣州市長郭永航　短期將到訪廣東省

你可能感興趣

【推廣香港】李家超率團訪沙特、阿聯酋　冀積極開拓香港與中東商機
10:42 2023/02/05
【推廣香港】李家超率團訪沙特、阿聯酋　冀積極開拓香港與中東商機
【特首中東團】李家超指駐迪拜指經貿辦持續招攬人才　盼將香港經濟推上更高台階
09:56 2023/02/10
【特首中東團】李家超指駐迪拜指經貿辦持續招攬人才　盼將香港經濟推上更高台階
【大灣區】李家超晤廣州市長郭永航　短期將到訪廣東省
22:43 2023/02/13
【大灣區】李家超晤廣州市長郭永航　短期將到訪廣東省
一國兩制 出入境管制 海南省 香港 服務 實習 金融 貿易 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
13:34 2023/02/14
【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
【東張西望】移英港婦被迫遷爆出亂倫事件　二房東指控︰佢同17歲仔發生性行為
18:36 2023/02/14
【東張西望】移英港婦被迫遷爆出亂倫事件　二房東指控︰佢同17歲仔發生性行為