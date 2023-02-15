【搶企業】引進重點企業諮詢委員會名單出爐　包括11位商界及社會領袖

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

政府今宣佈「引進重點企業諮詢委員會」委員，委員會由財政司司長擔任主席，成員包括11位商界和社會領袖，任期2年，今起生效，短期內會舉行首次會議。

陳茂波說，引進重點企業辦公室和香港在海外以及內地的經貿辦事處所設立的「招商引才專組」已全面投入運作。諮詢委員會將為相關工作提供策略性的意見。



諮詢委員會的成員名單如下：

主席 財政司司長 官方委員 財政司副司長 商務及經濟發展局局長 文化體育及旅遊局局長 發展局局長 財經事務及庫務局局長 創新科技及工業局局長 香港金融管理局總裁 「引進重點企業辦公室」主任 政府經濟顧問 非官方委員 查毅超博士 趙柏基 邱達根 諸立力 馮國經博士 林建岳博士 梁穎宇 廖宜建 單偉建博士 沈向洋教授 孫煜 秘書 「引進重點企業辦公室」執行總裁

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責任編輯：林曉君