【搶企業】引進重點企業諮詢委員會名單出爐 包括11位商界及社會領袖
政治 20:16 2023/02/15
政府今宣佈「引進重點企業諮詢委員會」委員，委員會由財政司司長擔任主席，成員包括11位商界和社會領袖，任期2年，今起生效，短期內會舉行首次會議。
陳茂波說，引進重點企業辦公室和香港在海外以及內地的經貿辦事處所設立的「招商引才專組」已全面投入運作。諮詢委員會將為相關工作提供策略性的意見。
諮詢委員會的成員名單如下：
主席
財政司司長
官方委員
財政司副司長
商務及經濟發展局局長
文化體育及旅遊局局長
發展局局長
財經事務及庫務局局長
創新科技及工業局局長
香港金融管理局總裁
「引進重點企業辦公室」主任
政府經濟顧問
非官方委員
查毅超博士
趙柏基
邱達根
諸立力
馮國經博士
林建岳博士
梁穎宇
廖宜建
單偉建博士
沈向洋教授
孫煜
秘書
「引進重點企業辦公室」執行總裁
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責任編輯：林曉君