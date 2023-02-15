【搶企業】香港投資管理有限公司董事會成員出爐　包括馮國經、劉遵義、林振宇、唐家成

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

政府今日公布香港投資管理有限公司的董事會成員，以及「引進重點企業諮詢委員會」委員。

香港投資管理有限公司董事會主要為公司制訂投資策略和投資準則，並就投資項目作出決策，以及確保公司具高水平的企業管治。董事會主席為財政司司長，其他成員包括相關政府官員及社會、商界領袖，其中，非官方成員任期為2年。

香港投資管理有限公司董事會董事會成員名單如下：

董事會主席 財政司司長 董事 財政司副司長 財經事務及庫務局局長 創新科技及工業局局長 商務及經濟發展局局長 香港金融管理局總裁 香港金融管理局副總裁 香港投資管理有限公司總裁 馮國經博士 劉遵義教授 林振宇博士 唐家成

至於引進重點企業諮詢委員會，同樣由財政司司長擔任主席，成員包括11位商界和社會領袖，任期2年，今起生效，短期內會舉行首次會議。

11位商界及社會領袖任委員

陳茂波說，引進重點企業辦公室和香港在海外以及內地的經貿辦事處所設立的「招商引才專組」已全面投入運作。諮詢委員會將為相關工作提供策略性的意見。



諮詢委員會的成員名單如下：

主席 財政司司長 官方委員 財政司副司長 商務及經濟發展局局長 文化體育及旅遊局局長 發展局局長 財經事務及庫務局局長 創新科技及工業局局長 香港金融管理局總裁 「引進重點企業辦公室」主任 政府經濟顧問 非官方委員 查毅超博士 趙柏基 邱達根 諸立力 馮國經博士 林建岳博士 梁穎宇 廖宜建 單偉建博士 沈向洋教授 孫煜 秘書 「引進重點企業辦公室」執行總裁

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責任編輯：林曉君