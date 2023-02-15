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【高中課程】中史納高中必修必考科目？　蔡若蓮︰有所保留

政治 20:53 2023/02/15

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蔡若蓮表示，對中史列為高中必修科有所保留。（陳國峰攝）

對於立法會議員劉智鵬建議，將中國歷史科，改名為中國歷史地理及文化科，並將科目定為高中「必修必考」，以「達標」或「不達標」作為新設學科的考評機制，教育局局長蔡若蓮表示，對此有所保留。

立法會今日就劉智鵬提出「中史列為高中必修科目」的議員議案展開辯論。

蔡若蓮在開場發言中表示，考慮目前學校課程架構、學與教安排、學生選科及出路、學習壓力、師資培訓、教材編寫和教學配套開發等，局方對在香港中學文憑試增設「必修必考」科目的建議有所保留。理由包括︰

（1）有關改動難免壓縮及淺化現有高中中國歷史科學習，反倒不利達到議案提出的目標；

（2）要達到議案提出的目標，培養學生的國家觀念，不能單靠中國歷史一科，在高中階段「必修必考」不一定更有效提升民族感情及國民身份認同；

（3）加設高中必修「中國歷史地理及文化科」將導致高中課內容重疊，增加學習負擔；

（4）現階段增設第五個核心必修科目，影響高中課程結構及學生全人發展。

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責任編輯：趙居逸

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