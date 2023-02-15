【暑熱指數】勞工處擬於今夏訂暑熱指數新指引　設三級制特定工種及時間需休息

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勞工處今（15日）向立法會提交文件，計劃於今年夏季推出暑熱指數新指引，並會同時加强有關的宣傳和推廣工作，讓僱主及僱員可在夏季按新指引的要求採取適當措施，減低僱員工作時中暑的機會。

當局為香港暑熱指數達至30或以上的戶外露天環境下每小時的工作和休息安排訂立指引。

當暑熱指數達到30-32，重勞動工作需要每小時休息15分鐘，極重勞動需要每小時休息30分鐘； 當暑熱指數為32至34以下，中等勞動需休息15分鐘，重度勞動及極重勞動分別每小時休息30分鐘及45分鐘。 當暑熱指數大於34，極重勞動需暫停工作，輕度、中度及重度勞動分別每小時需休息15、30及45分鐘。在沒有空調的室內環境每小時的工作和休息安排亦有相同安排。

處方表示，若僱主／負責人採取下列的預防措施減低熱壓力，休息時間可相應減少：

(a) 為員工設置臨時上蓋或遮擋陽光的遮蔽處，休息時間可減少15分鐘； (b) 向員工提供掛腰風扇、吹風機或噴霧風扇等加強空氣 流動的設備；或在提供上述設備不可行時向員工提供 含冷凍包或製冷裝置的冷凍衣，休息時間可減少15分鐘； (C)當同時採用以上兩項措施時，休息時間合共可減少30分鐘。

另一方面，在一些工作情況下，僱員承受的熱壓力會有所增加，因此休息時間需相應增加

(a) 員工需穿著厚身工作服／即棄式保護衣／全身保護衣 服，會增加身體的熱壓力，休息時間應增加 15 分鐘； (b) 超過兩星期不曾或以往未曾從事主要在戶外工作的員工，在熱適應期從事這類地點的工作，休息時間應增加15分鐘。 (C)如上述兩種情況同時存在，休息時間應增加共30分鐘。

處方表示，考慮到近年天氣越趨炎熱，僱員在工作時中暑的風險有所 增加，以及有意見指出現時的風險評估指引並沒有基於熱壓力指 標而對預防中暑的措施作出具體建議，認為需制訂更具體的 指引，包括根據香港暑熱指數制訂適當的工作及休息時間安排，讓僱主參照訂明準則，採取適當措施預防僱員在工作時中暑。

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記者：陳展棋