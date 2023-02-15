【創科教育】中銀香港資助青年科技創新教育計劃　培養本港學生科學素養

▲ 【科創‧起‧承】青年科技創新教育計劃為全港中小學生提供機械人及無人機培訓課程，期望推動本港科創教育，提升香港學生科創教育水平。

由中國銀行(香港) (「中銀香港」)資助、香港教育工作者聯會(「教聯會」)主辦的【科創‧起‧承】青年科技創新教育計劃，2月11日在愛國教育支援中心首次舉行高中組「無人機群飛表演」比賽和頒獎典禮，教聯會副會長鄧飛議員、中銀香港資訊科技部副總經理莊一葦先生、香港科技創新教育聯盟副主席蔡詩贊博士等擔任主禮嘉賓，來自9間學校組成9隊參賽隊伍，共約100名師生出席。

賽事設兩部分，分別為「無人機群飛表演」，學生設計程式令無人機在音樂伴奏下自動完成比賽任務；以及「演講」，學生以「無人機如何可以應用在STEM的不同範疇」為題作專題匯報。整個賽事共設9個獎項，最終由培僑書院獲得無人機群飛表演冠軍，創知中學獲得全場最佳匯報獎。

教聯會副會長及立法會議員鄧飛於致辭時表示：「近年世界各地注重發展STEAM教育，著力裝備年輕一代的科技創新能力，以應付科技發展對各產業的衝擊，增強自身競爭力。教聯會近年積極投入科創教育培訓，在教育界為創科作出貢獻，培育未來創科新星。【科創‧起‧承】青年科技創新教育計劃就是其中一個培訓課程，目的是為了讓年輕一代掌握科創知識的重大價值，有效培養本港學生的科學素養，為香港發展成大灣區的國際創科中心儲備人才。

中銀香港資訊科技部副總經理莊一葦表示：「中銀香港以『融通世界、造褔社會』為使命，一直關注青少年發展，多年來資助多項青年人科創項目，近年STEM教育備受關注，中銀香港資助教聯會舉辦【科創‧起‧承】青年科技創新教育計劃，期望結合教育界、企業、政府機構、科創中心、地區組織等力量，為全港中小學生提供機械人課程、比賽及專家師友計劃，期望推動本港科創教育，提升香港學生科創教育水平，進一步加強本港STEM教育發展。」

參與此次無人機比賽的培僑書院張同學表示，一直對編程和電腦科技頗感興趣，希望透過比賽學習更多相關知識。張同學透露，中間遇到一些技術障礙，花費了很多心力完善四部無人機的動作和表演，但很感謝每位同學的默契配合，最終拿到冠軍榮譽。

【科創‧起‧承】青年科技創新教育計劃過去三年分別完成了初中組及小學組的培訓及比賽，合計60多間學校逾1,700名學生參與。去年7月開展的高中組培訓，以無人機為主題，讓學生通過編程，令多架無人機能夠同時自動運行，呈現一場具觀賞性的群飛表演。隨著小學組、初中組及高中組三個組別的課程培訓和賽事結束，高中組的企業參觀活動即將展開，其後更會邀請三個組別的冠、亞、季軍隊伍參與「師友計劃」，由不同領域的創科專家指導學生完成課題，培養創科人才。

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