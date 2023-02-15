【一國兩制】鄭雁雄：要求中聯辦熱情聽取意見　做到懂香港、愛香港、為香港好

▲ 鄭雁雄表示，要求中聯辦，人人熱情聽取意見建議。（資料圖片）

中聯辦主任鄭雁雄今日表示，香港的優勢獨特和當前面臨的發展機遇，無可比擬，要發揮好「一國兩制」的優勢，在中國式現代化進程中，要當「排頭兵」。

鄭雁雄今日與傳媒春茗時提到，早前在一個研討班上，講了對香港在中國式現代化進程中，幾個重要擔當的理解，香港要發揮好「一國兩制」的優勢；發揮好「背靠祖國、聯通世界」的重要作用；發揮人民幣國際化離岸中心的重要作用；為實現祖國完全統一發揮示範效應；為構建人類命運共同體作出貢獻。他強調在中國式現代化的新征程上，香港要當「排頭兵」。

他說，有三點期望與香港傳媒共勉，包括共同當好「一國兩制」成功實踐的見證者；共同當好香港長期繁榮穩定的推動者；以及共同當好中國式現代化的參與者。

他還要求中聯辦，人人都要深入社會各階層，熱情聽取意見建議，做到懂香港、愛香港、為香港好。

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責任編輯：趙居逸