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【為港爭光】本港下周再辦國際賽事　三項鐵人港將力爭奧運入場券

社會 21:55 2023/02/15

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國際三鐵賽事「2023三項鐵人亞洲盃」，將於2月25日在大美督開戰。（香港三項鐵人總會圖片）

香港再有國際賽事舉行，國際三鐵賽事「2023三項鐵人亞洲盃」，將於2月25日在大美督開戰，不但是九月杭州亞運的「熱身」，更屬爭逐2024巴黎奧運的入圍計分賽。

今次賽事之中，港隊將派出22男8女，共30人迎戰來自亞洲及海外的「過江龍」。

亞錦賽混合接力團隊中最年輕，年僅19歲的小將賀思樂表示，非常期待能再次在熟悉的賽道，以及朋友和家人面前作賽，感覺會比在海外比賽壓力小，相信會發揮得更好。

東京奧運唯一三鐵香港代表奧斯卡表示，雖然今年九月亞運以及爭取奧運資格的競爭激烈，但仍有信心會再取得巴黎奧運入場券。

「2023三項鐵人亞洲盃」將於2月25日早上進行，分為「半奧運距離」 及「繽紛賽程」兩組賽事。「半奧運距離」只限精英組別參與，須完成750米游泳、20公里單車及5公里跑步；「繽紛賽程」則距離較短，供2006-2013年出生的本地三鐵小將參賽，須完成300米游泳、10公里單車及2.5公里跑步。

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責任編輯：陳梓蔚

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