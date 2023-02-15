【交通意外】荃錦公路私家車疑失控撞坡傾側 7人受傷送院 社會 22:11 2023/02/15 分享： 分享： 熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 ▲ 荃錦公路一輛私家車疑失控撞坡傾側。（曾秋文攝） 荃錦公路發生交通意外，7人受傷。今日（15日）晚上8時35分，一輛七人私家車沿荃錦公路向荃灣方向行駛，當駛至近曹公潭一個左彎時懷疑失控，全車剷上左邊山坡並傾側，車內部分乘客被困，有途經駕車人士代為報警，消防接報到場協助部分傷者離開車廂，稍後救護車把7名傷者全部送往仁濟醫院敷治，他們全部清醒，警方正調查交通意外原因。 相關文章 【工業意外】吊機擊中胸口 洪水橋25歲地盤工吐血送院 今日 13:38 【工業意外】吊機擊中胸口 洪水橋25歲地盤工吐血送院 【斬人血案】觀塘法院外男子遭巴籍刀手連斬4刀 5人落網 主腦潛逃離港遭通緝 今日 16:52 【斬人血案】觀塘法院外男子遭巴籍刀手連斬4刀 5人落網 主腦潛逃離港遭通緝 【交通意外】城巴與七人車上環相撞至零件脫落 巴士司機無視意外行駛2公里【多圖】 今日 17:12 【交通意外】城巴與七人車上環相撞至零件脫落 巴士司機無視意外行駛2公里【多圖】 你可能感興趣 【工業意外】吊機擊中胸口 洪水橋25歲地盤工吐血送院 今日 13:38 【工業意外】吊機擊中胸口 洪水橋25歲地盤工吐血送院 【斬人血案】觀塘法院外男子遭巴籍刀手連斬4刀 5人落網 主腦潛逃離港遭通緝 今日 16:52 【斬人血案】觀塘法院外男子遭巴籍刀手連斬4刀 5人落網 主腦潛逃離港遭通緝 【交通意外】城巴與七人車上環相撞至零件脫落 巴士司機無視意外行駛2公里【多圖】 今日 17:12 【交通意外】城巴與七人車上環相撞至零件脫落 巴士司機無視意外行駛2公里【多圖】 交通 仁濟醫院 荃灣 交通事故 公立醫院