【交通意外】荃錦公路私家車疑失控撞坡傾側　7人受傷送院

▲ 荃錦公路一輛私家車疑失控撞坡傾側。（曾秋文攝）

荃錦公路發生交通意外，7人受傷。今日（15日）晚上8時35分，一輛七人私家車沿荃錦公路向荃灣方向行駛，當駛至近曹公潭一個左彎時懷疑失控，全車剷上左邊山坡並傾側，車內部分乘客被困，有途經駕車人士代為報警，消防接報到場協助部分傷者離開車廂，稍後救護車把7名傷者全部送往仁濟醫院敷治，他們全部清醒，警方正調查交通意外原因。