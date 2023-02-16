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李浩然、洪雯加入特首政策組？　知情者：並無此事

政治 08:26 2023/02/16

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特首政策組由黃元山領導。（資料圖片）

特首李家超再向立法會「搶人才」，委任前立法會議員黃元山出任其智囊團，即「特首政策組」組長。近日有傳正在組班的黃元山，亦向舊同事招手，目標包括李浩然和洪雯。傅流螢獲悉，並無此事，二人亦無意「轉跑道」。

李浩然身邊人直言：絕無此事！「他在立法會仍有很多大計，亦參與立法會協調工作，不會輕易離開。」有熟悉李浩然的政圈中人亦稱，李本身是華潤粵港澳大灣區首席戰略官，去年開始又出任華潤創業副總裁，作為駐港央企的高管，華潤亦有團隊協助及落實其研究工作，在政府外可發揮更大作用。

選委界議員李浩然。（資料圖片）

至於曾任中央政策組高級研究主任的洪雯，早在去年中已向本報表明，自己想好好做立法會工作，但願意和政策組配合，分享自己的政策研究成果。有熟悉洪雯者表示，任職新世界發展研究主管的洪雯，自己正領導著一個研究團隊，加上在立法會表現積極，「沒理由再走回頭路。」

選委界議員洪雯。（資料圖片）

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撰文 : 傅流螢

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