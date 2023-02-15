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【輸入外勞】傳醫管局擬引入大灣區病人服務助理　香港醫療人員總工會：堅決反對

社會 23:06 2023/02/15

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

有傳媒今(15日)引述消息表示，醫院管理局正籌劃引入外地勞工，從事非醫療專業工作，局內專責小組通過稍後逐步向勞工處申請，目標在大灣區輸入1,600人到公立醫院工作，擔當病人服務助理。

香港醫療人員總工會表示，堅決反對相關計劃。工會認為醫院管理局應該先改善支援職系員工待遇，亦需優化晉升階梯包括透過完成局方提供的在職培訓後可由病房助理晉升為護士，從而吸引年青人入行。局方亦須改善醫院工作文化，令基層同事得到尊重，增加對醫院的歸屬感，減少員工流失。

工會指，非常憂慮盲目輸入外勞只會在醫院內製造新的矛盾和問題，始終本地工人與外勞或多或少都存在文化差異，外勞是否可適應本港醫院工作文化亦存疑，最終影響病人服務質素，得不償失。

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責任編輯：TOPick港聞組

 

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