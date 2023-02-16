【東張西望】落選港姐學歷高家境好　「東張女神」陳瑞菱腹部留疤傳正能量

▲ 陳瑞菱（Reina）為TVB新任東張女神。

TVB節目《東張西望》經常有新主持亮相，最近加入「東張」大家庭的陳瑞菱（Reina）為去年的落選港姐，表現算是不錯。

新東張女神陳瑞菱來頭不少，一身Fit爆身材加上一級榮譽畢業碩士生，而且家擁美容王國，可謂是擁有完美Package。

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學歷高家境好

在倫敦經濟學院管理學碩士一級榮譽畢業的Reina擁有高學歷，而母親Karen在香港擁有約20間的美容中心，位於尖沙咀的醫美旗艦店佔地逾6000呎，更由Reina擔任品牌的代言人，在官方網頁做模特兒。

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腹部留疤

她於去年參選時以泳裝會見傳媒，被發現腹部有一條近一呎的疤痕，不過Reina大方露腰未有刻意將疤痕遮掩。

Reina在英國讀書時發現體內長有一個21厘米長的巨型脂肪腫瘤，為了進行切除手術她返港就醫，幸好腫瘤屬良性，切除後除了留有疤痕並無大礙。她坦言曾經花費好一段時間才能接受疤痕的存在，但亦因為這次的手術，令她學會勇敢面對和感恩一切。如今表現樂觀的她謂：

大步檻過，必有後福，所以我會更加珍惜將來嘅挑戰，珍惜生命。

她希望以自己的生命去影響更多生命。

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雖然Reina最終於選美比賽中大熱倒灶在十強止步，不過她未有放棄追夢，以東張主持身份開始其演藝人生。

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