【Disney+韓劇】金英光李聖經組長腿CP　《這是愛情嗎》展現韓式虐戀

▲ Disney+獨家上線韓劇《這是愛情嗎》，由金英光與李聖經組「長腿CP」演繹經典韓式虐戀。

在剛過去的浪漫情人節，將於２月22日在Disney+ 獨家上線的全新韓劇《這是愛情嗎》(Call it Love) 釋出首支預告。

金英光與李聖經組「長腿CP」演繹經典韓式虐戀，在首部預告片段中就感受到二人愛而不得的淒美和無奈，建議各位女士及韓劇迷準備好紙巾，被久違了的虐心愛情小品觸動心弦。

相愛而不能愛

因復仇而接近對方，在相處過程中漸生情愫，卻因種種恩怨而不能相愛。

李聖經飾演的沈宇宙為報復奪走自己美好家庭的仇人—父親的情婦，不惜一切接近情婦的兒子韓冬辰，為了討回自己應得的一切。

由金英光飾演的孤獨總裁韓冬辰，自小經歷母親多次再婚，被大學情人出軌分手等，充滿憂鬱氛圍的他，卻一直悶聲不響。

催淚虐心之作

在預告片中韓冬辰深情的眼神，始終落在被仇恨蒙蔽的沈宇宙身上，即使愛上彼此也只能遙遠凝望和關心，畫面溫柔而傷感，催淚的情感糾纏令人心痛又期待結果。兩人因仇恨而交織，但終究會是兩敗俱傷，還是兩情相悅？

劇集以催淚的設定撼動人心，是近年少見的韓劇虐心之作。究竟執著於復仇的宇宙會承認自己內心對冬晨的愛意，放棄復仇大計嗎？敬請期待2月22日Disney+的首播！

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