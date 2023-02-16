  • 17°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 11:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Disney+韓劇】金英光李聖經組長腿CP　《這是愛情嗎》展現韓式虐戀

娛樂 10:16 2023/02/16

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

Disney+獨家上線韓劇《這是愛情嗎》，由金英光與李聖經組「長腿CP」演繹經典韓式虐戀。

在剛過去的浪漫情人節，將於２月22日在Disney+ 獨家上線的全新韓劇《這是愛情嗎》(Call it Love) 釋出首支預告。

金英光與李聖經組「長腿CP」演繹經典韓式虐戀，在首部預告片段中就感受到二人愛而不得的淒美和無奈，建議各位女士及韓劇迷準備好紙巾，被久違了的虐心愛情小品觸動心弦。

相愛而不能愛

因復仇而接近對方，在相處過程中漸生情愫，卻因種種恩怨而不能相愛。

李聖經飾演的沈宇宙為報復奪走自己美好家庭的仇人—父親的情婦，不惜一切接近情婦的兒子韓冬辰，為了討回自己應得的一切。

由金英光飾演的孤獨總裁韓冬辰，自小經歷母親多次再婚，被大學情人出軌分手等，充滿憂鬱氛圍的他，卻一直悶聲不響。

催淚虐心之作

在預告片中韓冬辰深情的眼神，始終落在被仇恨蒙蔽的沈宇宙身上，即使愛上彼此也只能遙遠凝望和關心，畫面溫柔而傷感，催淚的情感糾纏令人心痛又期待結果。兩人因仇恨而交織，但終究會是兩敗俱傷，還是兩情相悅？ 

劇集以催淚的設定撼動人心，是近年少見的韓劇虐心之作。究竟執著於復仇的宇宙會承認自己內心對冬晨的愛意，放棄復仇大計嗎？敬請期待2月22日Disney+的首播！

最新影片推介︰蔡國威專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】蔡國威演藝事業遇樽頸曾轉行　罕談雙親坦言與生母感情淡如水

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】
18:08 2023/02/11
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】
【黃Viu劇集】《社内相親》男二金旻奎上位　新劇晒腹肌展唱功
16:35 2023/02/14
【黃Viu劇集】《社内相親》男二金旻奎上位　新劇晒腹肌展唱功
【新四十二章】吳子冲感謝龔嘉欣幫忙入戲　「奔雷手」鄭家生3招保敏捷身手
12:49 2023/02/15
【新四十二章】吳子冲感謝龔嘉欣幫忙入戲　「奔雷手」鄭家生3招保敏捷身手

你可能感興趣

【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】
18:08 2023/02/11
【開心速遞】熊若水23歲舊照曝光　呂慧儀保養得直不負長腳蟹之名【多圖】
【黃Viu劇集】《社内相親》男二金旻奎上位　新劇晒腹肌展唱功
16:35 2023/02/14
【黃Viu劇集】《社内相親》男二金旻奎上位　新劇晒腹肌展唱功
【新四十二章】吳子冲感謝龔嘉欣幫忙入戲　「奔雷手」鄭家生3招保敏捷身手
12:49 2023/02/15
【新四十二章】吳子冲感謝龔嘉欣幫忙入戲　「奔雷手」鄭家生3招保敏捷身手
Disney＋ Disney 電視劇 歌手 情人節

最高瀏覽

【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
13:34 2023/02/14
【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」
【消委會】兩款抽濕機表現不符聲稱　金章牌樣本裝過濾器後抽濕量跌四成
10:24 2023/02/15
【消委會】兩款抽濕機表現不符聲稱　金章牌樣本裝過濾器後抽濕量跌四成
【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡
10:28 2023/02/15
【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡