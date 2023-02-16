【學童睡眠】小學生幾點瞓？　港媽大呻起碼9點後︰做完功課都好夜

▲ 小學生幾點瞓？大部分小學生都是9時後才睡覺。

本港學童課業繁忙，面對功課考試壓力，普遍都有睡眠不足的問題。有港媽日前在網上討論區詢問其他家長網民，究竟家中就讀小學的子女何時入睡，引起爸媽分享及熱議，結果大部分小學生都是9時後才睡覺。媽媽大呻小朋友做完功課已晚，想他們早睡實在不容易。

該名港媽周二（14日）於「親子王國討論區」以「你們家中的小學生幾點瞓？」為題發帖，她先分享自己有兩名子女，小五的老大晚上11時半睡覺，至於小三的老二則早一點，在晚上10時入睡。

她不解為何有小朋友可以早睡，還是跟全職媽媽有關，可以早點處理子女的功課溫習問題。她寫道︰

我有時放工都成9點，睇下功課、溫下習都10點，返全日之後，愈來愈夜瞓……

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小學生多9至11時睡覺

不少家長踴躍留言，綜合他們的分享，逾一半小學生在晚上9時至10時期間睡覺，其他則遲至10時至11時才能上床。當中極少數可以在9時前睡覺，有媽媽指子女「小二6:00晚餐，8:30瞓覺」，能如此早睡的實在少之又少。

不過，不論他們何時睡覺，翌日也要早上7時左右起身返學，甚至有的住得較遠或搭校車需早至6時半起床，難怪會睡眠不足。有家長表示「睇下幾點做完功課同溫完默書先」、「做完功課都好夜」、「太早瞓會做唔晒啲功課」。

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家長助調整作息模式

早前中大醫學院兒科學系團隊指學童在疫情間作息時間及睡眠習慣都被打擾，提醒家長學校恢復全日面授課同時，學童作息時間也要「復常」，以應付全日的校園生活。團隊為家長們提供3個小貼士，協助子女調整作息模式。

建議家長為子女訂立固定的起床及睡眠時間，並確保他們有充足的睡眠。學術研究建議6至12歲學童每日需要睡9至11小時，而3至5歲兒童則需要睡10至13小時。

由於電子屏幕產生藍光會令大腦活動變得活躍，建議學童睡前1小時避免使用電子用品。

家長盡量與子女的睡眠時間一致，以鼓勵他們定時進睡。

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責任編輯︰王明芳