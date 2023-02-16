【食道健康】40歲女火燒心揭食道霉菌感染　醫生：4個因素引發嚴重會致命

▲ 40歲女火燒心，照胃鏡揭食道霉菌感染。

不少人一旦有「火燒心」的症狀，便會聯想到胃病或胃酸倒流所致。台灣一名40歲女子因常有「火燒心」感覺，即心口經常感到莫名灼熱，於是便擅自買胃藥服用，但卻一直未見好轉。女子到醫院求醫兼照胃鏡，結果竟發現食道黏膜上充斥白色斑點，才了解「火燒心」其實是食道發霉所致。

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肝膽腸科醫生詹宜學在Facebook粉專分享該則食道發霉案例，指當時為女病患安排了無痛胃鏡檢查後，從螢光幕可見女子的食道黏膜上充斥白色斑點，「乍看之下，會以為是食物的渣渣停留在食道上」，經切片檢查後，才證實為食道黴菌感染。

▲ 女患者食道黏膜上充斥白色斑點。(肝膽腸胃科詹宜學醫師FB圖片)

至於黴菌感染原因，詹宜學指出，估計與其生活習慣及免疫力差有關，指女子因長時間工作疲勞、熬夜、壓力大、飲食不均衡而造成免疫力低下，進一步引起食道黴菌感染。此外，除了黴菌感染，他又補充指，女子前陣子還因免疫力降低而患有帶狀皰疹，即俗稱「生蛇」。他又解釋，罹患食道發霉的病患，絕大多數人沒有任何症狀，但一旦出現以下4個症狀便要留心:

吞嚥困難

喉嚨異物感

胸口疼痛

胸口灼熱

詹宜學指，若不及時治療，恐有菌血症、食道潰瘍、食道穿孔、死亡的風險。

他並警告，身體器官會發霉和外在環境、內在健康都有絕對的影響關係，體內如果濕氣太重，在中醫角度上就是脾胃沒有養好，脾胃虛弱，身體就會有濕氣，所以要把脾胃顧好，就必須先從日常飲食開始做起，因為腸胃功能好壞，關係到營養及水分代謝吸收。

那些人容易出現食道發霉

詹宜學提醒，大多數發生在免疫力低下者，如：接受化學治療的癌症患者、糖尿病控制不良、長時間服用類固醇、酗酒、長期服用免疫抑制劑、年長者、有慢性疾病患者或愛滋病患者。醫生強調，除了抗黴菌藥物治療，對於生活作息調整、勿服用來路不明的成藥、勿過度使用抗生素、定期追蹤、控制好慢性疾病，都是相當重要的預防關鍵，若有不適也要盡快就醫。

文章獲肝膽腸胃科 詹宜學醫師授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣