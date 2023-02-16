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【MIRROR】MakerVille疑為12子拍《全民造星》電影版　MIRROR全員殺入影壇「爭冠軍」

娛樂 11:54 2023/02/16

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

傳MIRROR將全員進軍大銀幕拍電影。

人氣男團MIRROR 12位成員各有所長，除了在樂壇穩定超乎地位之外，多位成員殺入影壇登上大銀幕，包括Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）、Anson Lo（盧瀚霆）、姜濤等，成為影壇新貴。

當中Edan及Jer更憑《過時．過節》、《闔家辣》及《阿媽有咗第二個》入圍角逐今屆的香港電影金像獎「最佳新演員」，成績相當不俗。

【金像獎2023】呂爵安憑兩片入圍最佳新演員　姜濤無緣爭獎

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【TOPick柴犬追星】蔡國威演藝事業遇樽頸曾轉行　罕談雙親坦言與生母感情淡如水

《全民造星》電影版

為讓整隊隊員完美拓展演藝事業，有傳MIRROR的所屬公司MakerVille，正為12子計劃開拍一部全員合體登上大銀幕的電影，預計今年內開鏡拍攝。

傳MIRROR 12子合體登上大銀幕。

有報道指，MakerVille去年已開始作籌備，由於戲種不多的情況，故打算為12子打造與他們出身相似的選秀比賽《全民造星》。不過，就不再是比「舞」比歌喉，而是鬥型鬥潮，兄弟之間齊齊互鬥爭冠軍。

由於「人氣王」姜濤近來身體狀況不適，而計劃仍在初步構思當中，很多細節需繼續洽談，所以電影戲軌絕對有機會因而改變。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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