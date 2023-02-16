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【大灣區教育】天水圍設本港首間內地課程私校　耀中國際學校辦學團體承辦

社會 10:44 2023/02/16

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天水圍設本港首間內地課程私校，耀中國際學校辦學團體承辦。(資料圖片)

教育局今日（16日）公布，在天水圍一幅全新土地將成立一所提供內地課程的非牟利私立學校，耀中耀華教育網絡有限公司獲甄選為辦學團體。

教育局發言人說，隨着粵港澳大灣區的蓬勃發展，本港銳意促進大灣區內人才互動並增強發展動能，預期在香港的內地家庭對內地課程學額的需求會日趨殷切，成立開辦內地課程的學校可適時回應需要。

新落成私校的位置毗連香港濕地公園。(教育局提供)

視乎工程進度，該所學校預計最快於2026／27學年開始營運，並由該學年起逐步提供合共約900個內地課程的中小學學額。有關團體最終會提供12年小學和中學班級的內地課程，主要取錄非本地學生。

發言人表示，教育局透過校舍分配委員會的公開和公平競逐機制分配有關土地。該局在2021年7月邀請團體表達意向，共收到8份申請。由非官方人士和政府人員組成的校舍分配委員會負責審議申請，過程中仔細考慮了一籃子因素，包括團體營辦內地課程的經驗和能力，是否有良好的管治架構、妥善的管理制度和穩健的財政基礎，以及其辦學計劃書的質素。

另一方面，現時本港有超過50間國際學校提供不同的非本地課程，讓因工作或投資來港居住人士的子女可在港修讀，並在返回原居地後繼續在當地學校升學。這些學校對吸引和挽留外地人才及外來投資發揮重要作用。

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責任編輯：陳麗娜

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