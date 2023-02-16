【億萬駙馬】伍富橋與太太搭廉航快閃過情人節　旅行住兩層高氣派豪宅

▲ 「億萬駙馬」伍富橋與太太Shirley一同快閃清邁！

TVB藝人伍富橋（Alvin）在去年5月與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚，太太Shirle的父親從事物流業及食品等生意，此外家族擁有兩間麻將館，Alvin「升呢」為億萬駙馬，並搬進5千呎西貢相思灣豪宅居住。

這位「億萬駙馬」亦不時在個人社交平台分享生活點滴，在剛剛過去的情人節，Alvin與太太就一同快閃清邁，更曝光Shirley家中在當地的物業！

【億萬駙馬】伍富橋與太太補度蜜月 豪遊歐洲幸福肥愈來愈有夫妻相

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兩夫妻「快閃」過節

Alvin、Shirley度過婚後首個情人節，Alvin相當落力地冧老婆，玫瑰花束當然少不了，他更搞笑地「呃」老婆，指二人會到大嶼山吃齋菜以慶祝情人節，但其實是前往機場途中。

Alvin、Shirley一同快閃清邁，孭上20萬Hermès Kelly手袋的Shirley，行頭十足。從Alvin上載的影片中所見，二人一同乘搭廉航，相當符合不少香港人「快閃」的原則。

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住兩層豪宅

兩夫妻在清邁所住的不是頂級的酒店、Airbnb，而是兩層高的氣派豪宅，Shirley自己在IG限時動態中寫道：「慶祝情人節嘅方法 就係換個屋企住下」。

豪宅內有Shirley兒時照片和二人的婚照，又有大型的客飯廳，更設有私人泳池、健身室、後花園，兼有管家長駐。

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伍富橋安排浪漫野餐

二人在清邁「飲飲食食」、逛超市之餘，Alvin更為太太送上驚喜，帶她到杳無人煙的山頂，一邊嘆著香檳，一邊野餐，配上醉人美景，十分寫意！

另外，Alvin被指婚後發福不少，Shirley在IG限時動態中提到老公也有跑步，而自己則在品嚐美食。

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