【賺人熱淚】漸凍人媽媽12年不能自理　22歲兒子全職照顧：為爸爸減輕負擔

▲ 媽媽患漸凍人症12年不能自理，楊智洋全職照顧。

樹欲靜而風不止，子欲養而親不待，盡孝要及時，也是一種福氣。最近內地一段影片登上了熱搜榜，內容講述一名兒子每天風雨不改地照顧罹患漸凍人症的母親，由洗臉、擦牙到餵飯，每一刻也盡顯著愛。該名母親的病情雖沒有好轉，但身邊人的愛支撐著她繼續積極生存下去，催人熱淚。

最新影片推介︰

綜合內地媒體報道，該名母親現年43歲，兒子22歲名楊智洋，住在陝西寶雞。楊智洋表示，他媽媽身體在12年前已經出現了問題，

我媽媽的症狀是從2011年開始的，那時候有一種僵硬無力的狀態，因為這個病是一種慢性發育性疾病，導致一個人身體非常健康，慢慢走向肌肉萎縮……

到2014年，楊智洋的媽媽不幸地被醫生確診了漸凍人症。當時他們有嘗試用藥物治療以控制病情，但當時一樽藥要價4,000元人民幣(約4,600港元)，他們很快便承擔不起，轉而用一些較便宜的藥代替。後續他們也試過用中藥治療，但也沒什麼效果，於是便決定停藥。

家中的經濟重擔一直也落在父親的身上，而照顧母親的責任則由楊智洋父子兩人承擔。直到3年前，楊智洋畢業了，但他決定全職照顧母親，以分擔父親的重擔。

楊智洋的母親現在的個人起居完全不能自理，他就每天幫媽媽梳頭、洗臉、刷牙及餵飯。楊智洋也有幫母親做復健運動，從影片中可見，楊智洋會先把母親扶到牆邊靠貼，然後慢慢地提起她的手和腳，過程中他母親雖然表現得很吃力，但她臉上都是掛著無限的笑容，因為有她的兒子在、有他的支持，相信是她努力生活的動力之一。

楊智洋透露拍影片的目的很簡單，是想喚起更多人對漸凍人症的關注，

只是希望更多的人了解這個病，希望研究一下藥品，設記凍症性情重見天日。

他更說，因為目睹了父親對家人的愛與承擔，而變成了他的榜樣，而他也決心成為一個男子漢，為爸爸媽媽遮風擋雨。

網友看完影片後，無不被楊智洋的孝行而感動了，也祝願他們一家平安健康，「看哭了」﹑「母子連心」、「養了這個兒子，值得了。」、「烏鴉反窩，好孩子啊！」。

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責任編輯︰王明芳