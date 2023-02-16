  • 19°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 14:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國之星】陳嵐晒八千多萬巨鑽放閃　向華強表白：希望跟向太一直到鑽石婚60年

娛樂 12:52 2023/02/16

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

向華強太太陳嵐（Tiffany）大晒價值八千多萬元的巨鑽「中國之星」。

向華強與向太陳嵐（Tiffany）結婚42年，人前人後都十分思愛，向太日前於小紅書分享近況，大晒向生送給她的巨鑽「中國之星」。

向華強於2013年以8611萬港元拍下巨鑽「中國之星」送給向太作禮物，向生又為向太戴上頸鏈及跟她表白，大放閃光彈！

【明星豪宅】向太家設Hermès陳列櫃　陳嵐拍片公開九龍塘豪宅【多圖】

最新影片推介：蔡國威專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】蔡國威演藝事業遇樽頸曾轉行　罕談雙親坦言與生母感情淡如水

「中國之星」

向太於小紅書談及水晶時，分享由向生送給她的禮物「中國之星」，她說：「這個中國之星是一個水滴型，是全世界最大最完美的，是老公送給我的禮物，我買的時候，市場上傳要一億五，僥倖心態去試探，結果不曉得拍賣官拍錘的時候拍早了，加上佣金才八多萬買到。」

【豪宅曝光】向太再送豪宅獎勵新抱生B　1.6億港元購台北豪宅贈郭碧婷【多圖】

    點擊圖片放大
    +9
    +8

望步向鑽石婚

「中國之星」是向生在2013年以8611萬港元拍下的巨鑽，向太解釋作為中國人令她感到很驕傲，因此將巨鑽命名為「中國之星」。

向生為向太戴上「中國之星」，並向她表白：「我跟向太一起的時候，甚麼都沒有，譬如鑽石、房子連花都沒有，我們一起奮鬥打拼，等到一天有能力才買！
鑽石婚是60年，我跟向太今年第42年，我希望可以跟向太一直到鑽石婚60年。」

冧得向太在鏡頭前甜笑，Sweet到爆！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【台灣疫情】向太揚言包機到內地打疫苗　陳嵐：台灣省現在被全世界恥笑
11:14 2021/06/15
【台灣疫情】向太揚言包機到內地打疫苗　陳嵐：台灣省現在被全世界恥笑
【大腦殺手】向太陳嵐1星期內暴漲似大肚婆　揭患腦下垂體腫瘤【附腦瘤6症狀】
19:06 2022/11/25
【大腦殺手】向太陳嵐1星期內暴漲似大肚婆　揭患腦下垂體腫瘤【附腦瘤6症狀】
【明星豪宅】向太家設Hermès陳列櫃　陳嵐拍片公開九龍塘豪宅【多圖】
18:27 2022/12/10
【明星豪宅】向太家設Hermès陳列櫃　陳嵐拍片公開九龍塘豪宅【多圖】

你可能感興趣

【台灣疫情】向太揚言包機到內地打疫苗　陳嵐：台灣省現在被全世界恥笑
11:14 2021/06/15
【台灣疫情】向太揚言包機到內地打疫苗　陳嵐：台灣省現在被全世界恥笑
【大腦殺手】向太陳嵐1星期內暴漲似大肚婆　揭患腦下垂體腫瘤【附腦瘤6症狀】
19:06 2022/11/25
【大腦殺手】向太陳嵐1星期內暴漲似大肚婆　揭患腦下垂體腫瘤【附腦瘤6症狀】
【明星豪宅】向太家設Hermès陳列櫃　陳嵐拍片公開九龍塘豪宅【多圖】
18:27 2022/12/10
【明星豪宅】向太家設Hermès陳列櫃　陳嵐拍片公開九龍塘豪宅【多圖】
陳嵐 向華強 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【星雲大師】星雲大師圓寂燒出大量舍利子　骨科醫生醫學角度解釋出現可能
17:50 2023/02/15
【星雲大師】星雲大師圓寂燒出大量舍利子　骨科醫生醫學角度解釋出現可能
【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡
10:28 2023/02/15
【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡
【消委會】抽查木耳雪耳均檢出砷和鉛　食用前浸泡逾兩小時或傷肝致命
11:32 2023/02/15
【消委會】抽查木耳雪耳均檢出砷和鉛　食用前浸泡逾兩小時或傷肝致命