【中國之星】陳嵐晒八千多萬巨鑽放閃　向華強表白：希望跟向太一直到鑽石婚60年

▲ 向華強太太陳嵐（Tiffany）大晒價值八千多萬元的巨鑽「中國之星」。

向華強與向太陳嵐（Tiffany）結婚42年，人前人後都十分思愛，向太日前於小紅書分享近況，大晒向生送給她的巨鑽「中國之星」。

向華強於2013年以8611萬港元拍下巨鑽「中國之星」送給向太作禮物，向生又為向太戴上頸鏈及跟她表白，大放閃光彈！

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「中國之星」

向太於小紅書談及水晶時，分享由向生送給她的禮物「中國之星」，她說：「這個中國之星是一個水滴型，是全世界最大最完美的，是老公送給我的禮物，我買的時候，市場上傳要一億五，僥倖心態去試探，結果不曉得拍賣官拍錘的時候拍早了，加上佣金才八多萬買到。」

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望步向鑽石婚

「中國之星」是向生在2013年以8611萬港元拍下的巨鑽，向太解釋作為中國人令她感到很驕傲，因此將巨鑽命名為「中國之星」。

向生為向太戴上「中國之星」，並向她表白：「我跟向太一起的時候，甚麼都沒有，譬如鑽石、房子連花都沒有，我們一起奮鬥打拼，等到一天有能力才買！

鑽石婚是60年，我跟向太今年第42年，我希望可以跟向太一直到鑽石婚60年。」

冧得向太在鏡頭前甜笑，Sweet到爆！

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