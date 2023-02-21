【招聘人才】香港經濟日報集團IT部門　合力用科技改變傳媒生態

▲ 想合力推動媒體行業數碼轉型，香港經濟日報集團IT部門歡迎你的加入。

時至今日，媒體行業已全面實行數碼轉型，香港經濟日報集團亦不例外，各部門都要與IT團隊緊密合作，為網絡平台使用者帶來嶄新體驗。

秉持冒險家精神

Joe在短短數年間便從初級人員晉升至Assistant Analytics Director，專責數據分析及數碼發展。他深信數碼化（Digitalization）是媒體業大趨勢，而數據（Data）正可以幫助公司了解讀者偏好與潮流趨勢，從而調整內容策略。「現在每個人都用手機看報紙、雜誌及網上資訊，所有事情都與數據有關，大數據（Big Data）、人工智能（AI）、機械學習（Machine Learning）等，只要好好利用它們便能創造商業價值。」他一直本着「Try and try and try」的冒險家精神，凡事嘗試，不會為自己設下框架！

發揮專長勇於提出意見

至於剛從Analyst Programmer晉升至System Analyst的Jeffrey，主要負責設計收集數據的方法、建構數據倉庫、處理大數據、機械學習的應用開發，他自言Data Technology是他的專長。「以數據主導的媒體可迅速回應讀者需要，只要每個部門都發揮專長，數碼轉型就是水道渠成的事。」他期望有更多志同道合的IT人加入集團，提出創新的意念，一起努力追上時代步伐。

團隊齊心便事成

巾幗不讓鬚眉，Kay畢業後便加入公司成為Analyst Programmer，見證及參與集團的轉型和急速發展。她明白數碼轉型並不能靠一個人的努力便成事，而是整個團隊一起不斷嘗試、撞板，從錯誤中學習。「在這裡，你不是一個人在趕死線，我們隨時隨地都一起合作，追求怎樣做好應用程式，投放時間和心機做有意義的事。」她無懼路途上會遇到的挑戰，最終目標是用科技改變傳媒生態！

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