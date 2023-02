【招聘人才】香港經濟日報集團IT部門　合力用科技改變傳媒生態

▲ 想合力推動媒體行業數碼轉型,香港經濟日報集團IT部門歡迎你的加入。

時至今日,媒體行業已全面實行數碼轉型,香港經濟日報集團亦不例外,各部門都要與IT團隊緊密合作,為網絡平台使用者帶來嶄新體驗。

秉持冒險家精神

Joe在短短數年間便從初級人員晉升至Assistant Analytics Director,專責數據分析及數碼發展。他深信數碼化(Digitalization)是媒體業大趨勢,而數據(Data)正可以幫助公司了解讀者偏好與潮流趨勢,從而調整內容策略。「現在每個人都用手機看報紙、雜誌及網上資訊,所有事情都與數據有關,大數據(Big Data)、人工智能(AI)、機械學習(Machine Learning)等,只要好好利用它們便能創造商業價值。」他一直本着「Try and try and try」的冒險家精神,凡事嘗試,不會為自己設下框架!

發揮專長勇於提出意見

至於剛從Analyst Programmer晉升至System Analyst的Jeffrey,主要負責設計收集數據的方法、建構數據倉庫、處理大數據、機械學習的應用開發,他自言Data Technology是他的專長。「以數據主導的媒體可迅速回應讀者需要,只要每個部門都發揮專長,數碼轉型就是水道渠成的事。」他期望有更多志同道合的IT人加入集團,提出創新的意念,一起努力追上時代步伐。

團隊齊心便事成

巾幗不讓鬚眉,Kay畢業後便加入公司成為Analyst Programmer,見證及參與集團的轉型和急速發展。她明白數碼轉型並不能靠一個人的努力便成事,而是整個團隊一起不斷嘗試、撞板,從錯誤中學習。「在這裡,你不是一個人在趕死線,我們隨時隨地都一起合作,追求怎樣做好應用程式,投放時間和心機做有意義的事。」她無懼路途上會遇到的挑戰,最終目標是用科技改變傳媒生態!

如果你與他們一樣,想合力推動媒體行業數碼轉型,香港經濟日報集團IT部門歡迎你的加入!即刻睇︰https://bit.ly/3XBlTGP