【投資失利】IT男月入3.9萬炒燶槓桿輸身家　老婆錢都輸埋欠債130萬

▲ IT男月入3,9萬，一家四口本來幸福美滿，因衰貪心炒槓桿，輸身家欠下130萬巨債。

投資一定有風險，借錢炒槓桿風險更高！有月入3.9萬元的IT男，近日在網上發文，表示自己炒槓桿輸了錢，於時再借再炒，諗住可以返本，可惜臨近返本時，衰貪心又輸埋，老婆借給他周轉的錢都輸埋，最終欠下130萬巨債，他每月還款3萬元，更不能應付一家4口及外傭的日常開銷，窮途末路，惟有上網尋求意見，「已經泥足深陷後悔不已，想睇下有無師兄師姐有心人可以畀到建議」。

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該名IT男，日前在香港討論區以「欠債1.3M 月入3萬9 求好心人建議」為題發文，稱自己從事IT行業，月薪3.9萬元，有雙糧及花紅，年薪可達80萬，不過要供樓，仲有一家大細要養，今次炒燶槓桿令他後悔不已，

小弟衰炒槓桿輸晒再借再炒諗住返本(曾經有差唔多返本但衰貪心又輸返)，已經泥足深陷後悔不已…

本來是美滿人生，但因炒槓桿令他一鋪清袋，更欠下30萬巨債，他現時分別向不同銀行貸款共102萬，更欠下22.5萬卡數，他表示，3間銀行的分期貸款每期共需還30,240元，他分別開始還了2至4期，已不勝負荷，還未計每個月的家庭開支，

「有樓要供不過老婆名，（仲有）2個小朋友+姐姐，呢2個月仲要交年金/稅/車續牌等等都未諗到點拎錢出嚟交。」

IT男坦言，現在的現金僅可以供多一期貸款，手上已無閑錢應付日常開支，亦沒有流動現金，而且花紅要等到7月，

最主要係bonus未出，又無晒現金流，單靠月薪捱唔到！

為了處理債務，他曾向銀行查詢債務重組（IVA）、債務舒緩計劃（DRP）及結餘轉戶，但因他的還款期數太短，不符合銀行要求。他亦考慮過找親朋好友幫忙做低息150萬元分期貸款，再分60期償還。他更想過申請破產，

破產但供緊保險要斷供、要賣車(有屋企人不良於行)，唔知對份工影響有幾大，所以唔想諗呢步住，同埋計落自己人工應該4年係還得清呢個數字，所以破產好似唔值得做。

他又表示，老婆只知道他的部份債務，卻不知總額，曾借錢給他周轉，不過他自己「都係唔爭氣咁輸埋」。如今欠下130萬債、捉襟見肘，他已經走投無路，於是發文請教，「已經泥足深陷後悔不已，想睇下有無師兄師姐有心人可以畀到建議」。

貼文一出，即掀起網民熱議，有過來人分享親身經歷，建議樓主首要是延長還款期，「我之前min pay都唔夠嗰時，係還咗又拎返出來，因為信用卡同循環貸款可以咁，即係無還過，數冚數，拖延到可以做drp就做」、「債務重組拉長還款期」。另有網民認為樓主應變賣物業和車解決燃眉之急，「換樓，大屋換細屋，從中套現100萬元，去填個黑洞。即資產重組。這比節衣縮食，借來借去，輕易很多。」。

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責任編輯︰王明芳