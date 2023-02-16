【懸案待雪】31歲女驗DNA突接警方來電　意外捲入36年前謀殺案

▲ 31歲女驗DNA 突接警方來電，意外捲入36年前謀殺案。

在外國，DNA健康分析日漸流行，從而更了解健康情況。不過，美國加州有女子卻竟因為購買DNA檢測服務，繼而捲入一宗36年前發生的凶殺案之中。女子拍片講述事件始末，又指當收到警方來電一刻，自己備受驚嚇，率先想到「為什麼會和我有關係？」

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該名31歲的外國網紅Jackie Vadurro早前於抖音分享經歷，指使用了DNA檢測服務後，將資料上載網上，未幾即收到警方來電，指她可能涉及一宗36年前的凶殺案，當下令她大感震驚，而且大惑不解。警方其後遂向Jackie解釋始末，指當年案中女死者Jane Doe胸口中彈，倒卧在聖地牙哥鄉郊公路一處。由於案發過後無任何人證實Jane的身份，令她身份一直成謎。直至Jackie最近上載DNA資料，警方把2人資料配對，懷疑2人可能有血緣關係。

Jackie其後配合調查，警方發現死者與Jackie母親的家族有血緣關係，而Jackie很有可能是死者的第2代或第3代表親。事後Jackie曾與家人討論案件，惟大家都沒有任何頭緒。Jackie亦透露警方的推測，指他們認為死者可能是一個私生女，這也是為甚麼至今沒有任何人報案想尋找她的主因。

Jackie委託檢測DNA的分析公司，就是否洩露私隱作出回應。檢測公司表示，只要客戶提供「唾液樣本」寄送到與公司合作的實驗室之後，就能在3、4週後收到檢測結果，客戶可以在線上查看報告資料，包括自己出生、遠親和健康風險等訊息。

檢測公司也對外澄清，執法部門其實無法自行查看公司的DNA資料，除非客戶決定將自己的DNA訊息公開，才有可能讓警方取得自己的DNA資訊。

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責任編輯：羅嘉欣